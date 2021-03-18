https://ria.ru/20210318/zakharova-1601857271.html

Захарова считает странным, что в США не комментируют слова Байдена

Захарова считает странным, что в США не комментируют слова Байдена

Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются "не нашим скандалом", странно, что американские представители о нем молчат, заявила... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:45

2021-03-18T17:45

2021-03-18T17:45

россия

мария захарова

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются "не нашим скандалом", странно, что американские представители о нем молчат, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы."Это точно не наш скандал. Это туда, в Америку, пожалуйста, обратитесь с этими вопросами к американским представителям", - сказала Захарова.По ее словам, она "шокирована, что огромное количество каких-то пресс-секретарей, официальных представителей, чиновников, которые отвечают за комментарии в США официального курса Белого дома, полностью закрылись от этих комментариев, начали молчать".

https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html

россия

сша

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россия, мария захарова, джо байден, владимир путин, сша, в мире