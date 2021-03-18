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Захарова посоветовала постпреду Германии при ООН книгу о Крыме
Захарова посоветовала постпреду Германии при ООН книгу о Крыме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала постпреду ФРГ при ООН прочитать книгу норвежского политика на немецком языке о Крыме. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:11
2021-03-18T17:20
мария захарова
владимир путин
франция
республика крым
оон
сша
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала постпреду ФРГ при ООН прочитать книгу норвежского политика на немецком языке о Крыме.В среду ряд западных представителей, в том числе США, Франции, Германии, вновь заявили об "аннексии Крыма" Россией. В своем выступлении постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал Россию "вернуть Крым" Украине, "вернуть туда всех беженцев", и затронул тему проведения еще одного референдума по Крыму под международным наблюдением.По словам представителя МИД РФ, недавно на русском языке вышла книга авторства главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрюка Вебера, она называется "Наш Крым", изначально она была опубликована на немецком языке в 2019 году."Неплохое пособие для постпреда ФРГ в ООН. Начните хотя бы с книги, которая написана на родном вам языке, человека, который много раз посещал Крым", - сказала Захарова на брифинге."Возможно, вы позвоните автору, (узнаете), что эта книга настоящая, не фейк, а он вам расскажет, где продаются билеты в Крым, как можно туда попасть", - добавила она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html
https://ria.ru/20210318/krym-1601795129.html
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мария захарова, владимир путин, франция, республика крым, оон, сша, украина

Захарова посоветовала постпреду Германии при ООН книгу о Крыме

17:11 18.03.2021 (обновлено: 17:20 18.03.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала постпреду ФРГ при ООН прочитать книгу норвежского политика на немецком языке о Крыме.
В среду ряд западных представителей, в том числе США, Франции, Германии, вновь заявили об "аннексии Крыма" Россией. В своем выступлении постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал Россию "вернуть Крым" Украине, "вернуть туда всех беженцев", и затронул тему проведения еще одного референдума по Крыму под международным наблюдением.
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По словам представителя МИД РФ, недавно на русском языке вышла книга авторства главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрюка Вебера, она называется "Наш Крым", изначально она была опубликована на немецком языке в 2019 году.
"Неплохое пособие для постпреда ФРГ в ООН. Начните хотя бы с книги, которая написана на родном вам языке, человека, который много раз посещал Крым", - сказала Захарова на брифинге.
"Возможно, вы позвоните автору, (узнаете), что эта книга настоящая, не фейк, а он вам расскажет, где продаются билеты в Крым, как можно туда попасть", - добавила она.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Мария ЗахароваВладимир ПутинФранцияРеспублика КрымООНСШАУкраина
 
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