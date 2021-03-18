https://ria.ru/20210318/zakharova-1601845918.html

США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:56

2021-03-18T16:56

2021-03-18T16:56

россия

мария захарова

дональд трамп

джо байден

куба

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_91:0:2953:1610_1920x0_80_0_0_ba6406b652d5cbe13661bc92c878e317.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США."К сожалению, американская сторона продолжает пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную кампанию русофобских нападок и этим заводит себя в тупик. Это все способствует лишь одному - дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США. Связанные с этим риски для мира и безопасности в Вашингтоне, похоже, пока осознать не готовы", - сказала она на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20210318/putin-1601816394.html

россия

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, куба, сша, в мире