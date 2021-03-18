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США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД
США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД
В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:56
2021-03-18T16:56
россия
мария захарова
дональд трамп
джо байден
куба
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США."К сожалению, американская сторона продолжает пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную кампанию русофобских нападок и этим заводит себя в тупик. Это все способствует лишь одному - дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США. Связанные с этим риски для мира и безопасности в Вашингтоне, похоже, пока осознать не готовы", - сказала она на брифинге в четверг.
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куба
сша
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россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, куба, сша, в мире

США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

16:56 18.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
"К сожалению, американская сторона продолжает пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную кампанию русофобских нападок и этим заводит себя в тупик. Это все способствует лишь одному - дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США. Связанные с этим риски для мира и безопасности в Вашингтоне, похоже, пока осознать не готовы", - сказала она на брифинге в четверг.
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РоссияМария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденКубаСШАВ мире
 
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