Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
"По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года", - сказал РИА Новости Кабанов.
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По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года.
"Сейчас идут предварительные проектные проработки", - сказал вице-премьер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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