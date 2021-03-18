https://ria.ru/20210318/yalta-1601796137.html

Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года

Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года

Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:54

2021-03-18T12:54

2021-03-18T12:54

ялта

симферополь

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов."По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года."Сейчас идут предварительные проектные проработки", - сказал вице-премьер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20201225/opresnitel-1590911013.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601112675.html

ялта

симферополь

украина

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ялта, симферополь, украина, экономика