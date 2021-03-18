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Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:54
2021-03-18T12:54
ялта
симферополь
украина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов."По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года."Сейчас идут предварительные проектные проработки", - сказал вице-премьер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20201225/opresnitel-1590911013.html
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ялта, симферополь, украина, экономика

Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года

12:54 18.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевНа набережной Ялты в Крыму
На набережной Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
"По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года", - сказал РИА Новости Кабанов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 13:47
Проект по строительству опреснителя в Севастополе может войти в ФЦП
По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года.
"Сейчас идут предварительные проектные проработки", - сказал вице-премьер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
 
ЯлтаСимферопольУкраинаЭкономика
 
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