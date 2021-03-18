https://ria.ru/20210318/vypuskniki-1601798552.html

Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов

Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить работу по содействию трудоустройству выпускников вузов, в том числе в научных организациях,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:04

2021-03-18T13:04

2021-03-18T13:16

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить работу по содействию трудоустройству выпускников вузов, в том числе в научных организациях, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... при участии объединений работодателей продолжить начатую в 2020 году работу по реализации на системной основе комплекса мер по содействию в трудоустройстве граждан, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, в том числе в трудоустройстве в образовательные организации высшего образования и научные организации", - говорится в сообщении.Доклад поручено предоставить до 1 августа 2021 года, далее – ежегодно.

https://na.ria.ru/20200922/zarplata-1577569501.html

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2021

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