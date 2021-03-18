https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html

Японцы испугались ядерной войны после слов Байдена о Путине

Японцы испугались ядерной войны после слов Байдена о Путине

Читатели японских СМИ бурно обсуждают резкие заявления Байдена в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:38

2021-03-18T16:38

2021-03-18T16:38

джо байден

владимир путин

япония

сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели японских СМИ бурно обсуждают резкие заявления Байдена в адрес президента России Владимира Путина.Некоторые комментаторы посчитали, что скоропалительные высказывания и резкая риторика президента США свидетельствуют о нарастании напряженности в мире. Они опасаются, что это коснется и Японии."Да, оказалось, что по сравнению с бизнесменом Трампом "прямой" старина Байден воплощает собой значительно больший риск возникновения мировой войны. Теперь центр конфликта смещается в малопонятную сферу "вмешательства во внутренние дела" и оправданности такой политики. Не знаю, как со внутренними делами, но для "экономических отличников" из Восточной и Юго-Восточной Азии запахло жареным. Думаю, что в ближайшие четыре года Япония тоже ощутит на себе жаркое дыхание войны", — прогнозирует rea."Да, только такие высказывания и подходят для лидера страны, бряцающей повсюду военной силой! Ну вот оно и поперло из Байдена то, о чем говорили еще до президентских выборов: синдром глупых оговорок и грубых заявлений. Так можно говорить только со своим приятелями-политиками в Вашингтоне за пивом!" — написал пользователь kaacr838."Видимо, так Байден испытывает Путина на прочность перед следующими выборами президента в России. В любом случае, все это грозные предзнаменования. Ситуация в мире накаляется!" — посчитал lla.Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/kurily-1600881475.html

япония

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джо байден, владимир путин, япония, сша