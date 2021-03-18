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Японцы испугались ядерной войны после слов Байдена о Путине
Японцы испугались ядерной войны после слов Байдена о Путине
Читатели японских СМИ бурно обсуждают резкие заявления Байдена в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:38
2021-03-18T16:38
джо байден
владимир путин
япония
сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели японских СМИ бурно обсуждают резкие заявления Байдена в адрес президента России Владимира Путина.Некоторые комментаторы посчитали, что скоропалительные высказывания и резкая риторика президента США свидетельствуют о нарастании напряженности в мире. Они опасаются, что это коснется и Японии."Да, оказалось, что по сравнению с бизнесменом Трампом "прямой" старина Байден воплощает собой значительно больший риск возникновения мировой войны. Теперь центр конфликта смещается в малопонятную сферу "вмешательства во внутренние дела" и оправданности такой политики. Не знаю, как со внутренними делами, но для "экономических отличников" из Восточной и Юго-Восточной Азии запахло жареным. Думаю, что в ближайшие четыре года Япония тоже ощутит на себе жаркое дыхание войны", — прогнозирует rea."Да, только такие высказывания и подходят для лидера страны, бряцающей повсюду военной силой! Ну вот оно и поперло из Байдена то, о чем говорили еще до президентских выборов: синдром глупых оговорок и грубых заявлений. Так можно говорить только со своим приятелями-политиками в Вашингтоне за пивом!" — написал пользователь kaacr838."Видимо, так Байден испытывает Путина на прочность перед следующими выборами президента в России. В любом случае, все это грозные предзнаменования. Ситуация в мире накаляется!" — посчитал lla.Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html
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джо байден, владимир путин, япония, сша

Японцы испугались ядерной войны после слов Байдена о Путине

16:38 18.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели японских СМИ бурно обсуждают резкие заявления Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
Некоторые комментаторы посчитали, что скоропалительные высказывания и резкая риторика президента США свидетельствуют о нарастании напряженности в мире. Они опасаются, что это коснется и Японии.
"Тормоза уже не работают! Боюсь: а не нажмет ли он ядерную кнопку?!" — пишет пользователь с ником sag.
"Да, оказалось, что по сравнению с бизнесменом Трампом "прямой" старина Байден воплощает собой значительно больший риск возникновения мировой войны. Теперь центр конфликта смещается в малопонятную сферу "вмешательства во внутренние дела" и оправданности такой политики. Не знаю, как со внутренними делами, но для "экономических отличников" из Восточной и Юго-Восточной Азии запахло жареным. Думаю, что в ближайшие четыре года Япония тоже ощутит на себе жаркое дыхание войны", — прогнозирует rea.
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"Да, только такие высказывания и подходят для лидера страны, бряцающей повсюду военной силой! Ну вот оно и поперло из Байдена то, о чем говорили еще до президентских выборов: синдром глупых оговорок и грубых заявлений. Так можно говорить только со своим приятелями-политиками в Вашингтоне за пивом!" — написал пользователь kaacr838.
"Видимо, так Байден испытывает Путина на прочность перед следующими выборами президента в России. В любом случае, все это грозные предзнаменования. Ситуация в мире накаляется!" — посчитал lla.
Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Джо БайденВладимир ПутинЯпонияСША
 
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