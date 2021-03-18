https://ria.ru/20210318/vodosnabzhenie-1601763122.html

В Крыму запустили скважины нового водозабора для снабжения Симферополя

В Крыму запустили скважины нового водозабора для снабжения Симферополя

В Крыму запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. В мероприятиях участвовал глава региона Сергей... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:23

2021-03-18T10:23

2021-03-18T12:50

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Крыму запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. В мероприятиях участвовал глава региона Сергей Аксенов.Объект обошелся в 1,7 миллиарда рублей. Первые две скважины будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.Всего в водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Вода от него к Симферополю подается по новому водоводу из двух ниток пластиковых труб диаметром 700 миллиметров и длиной 20 километров.Оставшиеся скважины подключат в течение двух месяцев. После этого город будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210301/krym-1599522430.html

симферополь

республика крым

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Кадры строящегося водопровода в Крыму Строительство водопровода в Крыму 2021-03-18T10:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым