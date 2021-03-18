В Крыму запустили скважины нового водозабора для снабжения Симферополя
10:23 18.03.2021 (обновлено: 12:50 18.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Крыму запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. В мероприятиях участвовал глава региона Сергей Аксенов.
"Запускайте насосную станцию, огонь!" — сказал он по видеотрансляции из Дома Правительства республики.
Объект обошелся в 1,7 миллиарда рублей. Первые две скважины будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.
Всего в водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Вода от него к Симферополю подается по новому водоводу из двух ниток пластиковых труб диаметром 700 миллиметров и длиной 20 километров.
Оставшиеся скважины подключат в течение двух месяцев. После этого город будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.