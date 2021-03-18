https://ria.ru/20210318/voda-1601834601.html

Хуснуллин рассказал, как власти решат проблему с подачей воды в Крым

Хуснуллин рассказал, как власти решат проблему с подачей воды в Крым

Острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:05

2021-03-18T16:05

2021-03-18T18:58

марат хуснуллин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.В апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели, отметил Хуснуллин. Это должно "серьезно помочь" с решением проблемы водоснабжения. Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков сообщил, что с 15 апреля морские суда приступят к комплексному геологическому изучению Азовского моря для получения пресной воды под дном. В свою очередь, Путин спросил у Хуснуллина, какова оценка дебета воды на этом участке."Там огромные запасы, мы в этом уже уверены. Ключевой вопрос: на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. Мы сейчас как раз с "Росгеологией" это очень подробно обсуждаем, проведя эту работу будем понимать", — ответил чиновник.По его словам, если воду со дна Азовского моря подадут на полуостров, то большую часть региона обеспечат ее дополнительными объемами.Как отметил чиновник, до 2024 года власти планируют увеличить объем подачи воды в Крым и Севастополь почти в два раза — до 300 тысяч кубометров в сутки. Он добавил, что мероприятия по водоснабжению полностью обеспечены финансированием.Хуснуллин заверил, что полуостров полностью обеспечат водой — работы ведутся с опережением. Обычно для реализации таких проектов нужно два-три года, но в этом случае понадобилось пять-шесть месяцев.Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов запустил две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Объект обошелся в 1,7 миллиарда рублей. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей.Всего в водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Оставшиеся подключат в течение двух месяцев. После этого город будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210318/krym-1601786515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/krym-1601782696.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, республика крым, севастополь