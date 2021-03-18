https://ria.ru/20210318/videokamery-1601879952.html

Жители МО могут узнать о наличии видеокамер на месте происшествия

Жители МО могут узнать о наличии видеокамер на месте происшествия

Жители Московской области могут уточнить наличие видеокамер системы "Безопасный регион" на месте ЧП и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:44

2021-03-18T19:44

2021-03-18T19:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155836/88/1558368820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4940b7496319aa93b675ba5be9495f0b.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА новости. Жители Московской области могут уточнить наличие видеокамер системы "Безопасный регион" на месте ЧП и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья."Камеры системы „Безопасный регион“ являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Продлить срок хранения записи предлагается по телефону: 8 (498) 602-00-01. Следующий шаг – обратиться в полицию для приобщения данных к материалам дела.Система видеонаблюдения "Безопасный регион" включает в себя свыше 62 тысяч видеокамер в муниципальных образованиях Подмосковья. Камеры установлены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах многоквартирных домов.С начала 2021 года местные жители подали более 150 заявок на продление срока хранения записей камер системы "Безопасный регион". Каждый вправе подать в полицию заявление о приобщении записи к материалам дела. Чаще всего люди просят продлить срок хранения видеоматериалов о спорных авариях.

https://ria.ru/20210226/podmoskove-1599085757.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)