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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210318/videokamery-1601879952.html
Жители МО могут узнать о наличии видеокамер на месте происшествия
Жители МО могут узнать о наличии видеокамер на месте происшествия
Жители Московской области могут уточнить наличие видеокамер системы "Безопасный регион" на месте ЧП и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:44
2021-03-18T19:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар – РИА новости. Жители Московской области могут уточнить наличие видеокамер системы "Безопасный регион" на месте ЧП и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья."Камеры системы „Безопасный регион“ являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Продлить срок хранения записи предлагается по телефону: 8 (498) 602-00-01. Следующий шаг – обратиться в полицию для приобщения данных к материалам дела.Система видеонаблюдения "Безопасный регион" включает в себя свыше 62 тысяч видеокамер в муниципальных образованиях Подмосковья. Камеры установлены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах многоквартирных домов.С начала 2021 года местные жители подали более 150 заявок на продление срока хранения записей камер системы "Безопасный регион". Каждый вправе подать в полицию заявление о приобщении записи к материалам дела. Чаще всего люди просят продлить срок хранения видеоматериалов о спорных авариях.
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московская область (подмосковье)

Жители МО могут узнать о наличии видеокамер на месте происшествия

19:44 18.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА новости. Жители Московской области могут уточнить наличие видеокамер системы "Безопасный регион" на месте ЧП и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"Камеры системы „Безопасный регион“ являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
Продлить срок хранения записи предлагается по телефону: 8 (498) 602-00-01. Следующий шаг – обратиться в полицию для приобщения данных к материалам дела.
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Система видеонаблюдения "Безопасный регион" включает в себя свыше 62 тысяч видеокамер в муниципальных образованиях Подмосковья. Камеры установлены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах многоквартирных домов.
С начала 2021 года местные жители подали более 150 заявок на продление срока хранения записей камер системы "Безопасный регион". Каждый вправе подать в полицию заявление о приобщении записи к материалам дела. Чаще всего люди просят продлить срок хранения видеоматериалов о спорных авариях.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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