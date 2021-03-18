https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601886288.html

Главы трех немецких земель выступили за применение "Спутника V"

Главы трех немецких земель выступили за применение "Спутника V"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:32

2021-03-18T20:32

2021-03-18T20:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

маркус зедер

мануэла швезиг

александр гинцбург

тюрингия

саксония

бавария

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступили за применение "Спутник V" в Германии, сообщают немецкие СМИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила изданию Rheinischen Post, что открыта для применения российской вакцины "Спутник V", если она эффективна и безопасна. "Ключевое не то, откуда происходит вакцина, а то безопасна ли она и эффективна. Если "Спутник" соответствует этим критериям, тогда мы должны использовать эту вакцину", - заявила Швезиг в интервью, выдержки из которого приводят СМИ.Как передает агентство dpa, Зедер отметил, что, по всем оценкам, "Спутник V" - хорошая вакцина. "Отчасти лучше, чем уже допущенные", - добавил он и призвал не погрязнуть в бюрократических проволочках. Ответственные власти должны, по его мнению, допустить вакцину значительно более "быстро, эффективно"."Нам нужна каждая вакцина, которую мы можем получить... конечно, если бы у нас были шансы прибегнуть к этой вакцине, мы бы естественно хотели и использовали тогда этот шанс", - заявил, в свою очередь, Михаэль Мюллер.Ранее главы трех немецких земель - Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии - высказались в пользу одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601811888.html

https://ria.ru/20210318/sputnik-1601750364.html

тюрингия

саксония

бавария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, маркус зедер, мануэла швезиг, александр гинцбург, тюрингия, саксония, бавария