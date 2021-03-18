https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html
Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:46
2021-03-18T16:46
2021-03-18T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
осло
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_7b1d4b765957854198f463498544a69c.jpg
МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов, сообщило издание VG в четверг.Норвежские ученые заявляют, что обнаружили причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca у некоторых пациентов. Ранее в госпиталь попали трое медработников младше 50 лет, у которых не было тяжелых заболеваний. После прививки препаратом один из них скончался, у двух других обнаружили тромбы."Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов", - сообщило издание со ссылкой на профессора Пола Андре Холме. По мнению норвежских ученых, это является наиболее вероятной причиной побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. Они утверждают, что выявили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызванную медикаментами.По данным издания, вакцину AstraZeneca получили уже 120 тысяч норвежцев, на сегодняшний день известно о нескольких случаях побочной реакции, Норвегия пока приостановила использование этого препарата.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_497:261:2880:2048_1920x0_80_0_0_6d8b3bb21de063d6cb26b0dd68389121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , осло, норвегия, в мире