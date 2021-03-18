Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html
Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:46
2021-03-18T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
осло
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_7b1d4b765957854198f463498544a69c.jpg
МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов, сообщило издание VG в четверг.Норвежские ученые заявляют, что обнаружили причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca у некоторых пациентов. Ранее в госпиталь попали трое медработников младше 50 лет, у которых не было тяжелых заболеваний. После прививки препаратом один из них скончался, у двух других обнаружили тромбы."Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов", - сообщило издание со ссылкой на профессора Пола Андре Холме. По мнению норвежских ученых, это является наиболее вероятной причиной побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. Они утверждают, что выявили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызванную медикаментами.По данным издания, вакцину AstraZeneca получили уже 120 тысяч норвежцев, на сегодняшний день известно о нескольких случаях побочной реакции, Норвегия пока приостановила использование этого препарата.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
осло
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_497:261:2880:2048_1920x0_80_0_0_6d8b3bb21de063d6cb26b0dd68389121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , осло, норвегия, в мире

Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

16:46 18.03.2021 (обновлено: 17:04 18.03.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierШприцы с вакциной AstraZeneca
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов, сообщило издание VG в четверг.
Норвежские ученые заявляют, что обнаружили причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca у некоторых пациентов. Ранее в госпиталь попали трое медработников младше 50 лет, у которых не было тяжелых заболеваний. После прививки препаратом один из них скончался, у двух других обнаружили тромбы.
"Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов", - сообщило издание со ссылкой на профессора Пола Андре Холме. По мнению норвежских ученых, это является наиболее вероятной причиной побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. Они утверждают, что выявили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызванную медикаментами.
По данным издания, вакцину AstraZeneca получили уже 120 тысяч норвежцев, на сегодняшний день известно о нескольких случаях побочной реакции, Норвегия пока приостановила использование этого препарата.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaОслоНорвегияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния