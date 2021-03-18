https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html

Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Норвежские ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:46

2021-03-18T16:46

2021-03-18T17:04

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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов, сообщило издание VG в четверг.Норвежские ученые заявляют, что обнаружили причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca у некоторых пациентов. Ранее в госпиталь попали трое медработников младше 50 лет, у которых не было тяжелых заболеваний. После прививки препаратом один из них скончался, у двух других обнаружили тромбы."Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов", - сообщило издание со ссылкой на профессора Пола Андре Холме. По мнению норвежских ученых, это является наиболее вероятной причиной побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. Они утверждают, что выявили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызванную медикаментами.По данным издания, вакцину AstraZeneca получили уже 120 тысяч норвежцев, на сегодняшний день известно о нескольких случаях побочной реакции, Норвегия пока приостановила использование этого препарата.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , осло, норвегия, в мире