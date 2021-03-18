https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601811888.html

Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"

Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"

Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:09

2021-03-18T14:09

2021-03-18T14:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анджей дуда

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg

ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России Владимир Александров."Отдельные польские граждане обращаются с просьбами привить их российской вакциной", - рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что в Польше нет возможности вакцинироваться препаратом "Спутник V", так как он пока не допущен к использованию на территории республики. Также пока нет возможности для польских граждан выехать на прививку в Россию, так как туристическое движение закрыто в связи с пандемией коронавируса.В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский сообщил РИА Новости, что польские граждане постоянно обращаются с просьбой вакцинироваться российским Спутник V. "Люди постоянно звонят в наше представительство, многие обращаются непосредственно в российские больницы", - сказал он."Я был в Калининграде, где вакцинировался сам. Сотрудники больницы рассказывают, что им звонят и поляки, и литовцы и просят привить их российским препаратом", - пояснил собеседник агентства.По последним данным в Польше вакцинировано от коронавируса немногим более трех миллионов человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам.До настоящего времени республика получила более 5,7 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.Власти республики неоднократно заявляли, что не планируют приобретение российской вакцины. В то же время в телефонном разговоре президент страны Анджей Дуда обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставок вакцины китайского производства.

польша

китай

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анджей дуда, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , си цзиньпин, польша, китай, калининград