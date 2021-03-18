Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"
14:09 18.03.2021 (обновлено: 14:17 18.03.2021)
ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России Владимир Александров.
"Отдельные польские граждане обращаются с просьбами привить их российской вакциной", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в Польше нет возможности вакцинироваться препаратом "Спутник V", так как он пока не допущен к использованию на территории республики. Также пока нет возможности для польских граждан выехать на прививку в Россию, так как туристическое движение закрыто в связи с пандемией коронавируса.
В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский сообщил РИА Новости, что польские граждане постоянно обращаются с просьбой вакцинироваться российским Спутник V. "Люди постоянно звонят в наше представительство, многие обращаются непосредственно в российские больницы", - сказал он.
"Я был в Калининграде, где вакцинировался сам. Сотрудники больницы рассказывают, что им звонят и поляки, и литовцы и просят привить их российским препаратом", - пояснил собеседник агентства.
По последним данным в Польше вакцинировано от коронавируса немногим более трех миллионов человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам.
До настоящего времени республика получила более 5,7 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Власти республики неоднократно заявляли, что не планируют приобретение российской вакцины. В то же время в телефонном разговоре президент страны Анджей Дуда обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставок вакцины китайского производства.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19