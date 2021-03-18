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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601811888.html
Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"
Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"
Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:09
2021-03-18T14:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анджей дуда
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
си цзиньпин
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России Владимир Александров."Отдельные польские граждане обращаются с просьбами привить их российской вакциной", - рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что в Польше нет возможности вакцинироваться препаратом "Спутник V", так как он пока не допущен к использованию на территории республики. Также пока нет возможности для польских граждан выехать на прививку в Россию, так как туристическое движение закрыто в связи с пандемией коронавируса.В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский сообщил РИА Новости, что польские граждане постоянно обращаются с просьбой вакцинироваться российским Спутник V. "Люди постоянно звонят в наше представительство, многие обращаются непосредственно в российские больницы", - сказал он."Я был в Калининграде, где вакцинировался сам. Сотрудники больницы рассказывают, что им звонят и поляки, и литовцы и просят привить их российским препаратом", - пояснил собеседник агентства.По последним данным в Польше вакцинировано от коронавируса немногим более трех миллионов человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам.До настоящего времени республика получила более 5,7 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.Власти республики неоднократно заявляли, что не планируют приобретение российской вакцины. В то же время в телефонном разговоре президент страны Анджей Дуда обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставок вакцины китайского производства.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анджей дуда, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , си цзиньпин, польша, китай, калининград

Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"

14:09 18.03.2021 (обновлено: 14:17 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Польши обращаются с просьбами вакцинировать их от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России Владимир Александров.
"Отдельные польские граждане обращаются с просьбами привить их российской вакциной", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в Польше нет возможности вакцинироваться препаратом "Спутник V", так как он пока не допущен к использованию на территории республики. Также пока нет возможности для польских граждан выехать на прививку в Россию, так как туристическое движение закрыто в связи с пандемией коронавируса.
В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский сообщил РИА Новости, что польские граждане постоянно обращаются с просьбой вакцинироваться российским Спутник V. "Люди постоянно звонят в наше представительство, многие обращаются непосредственно в российские больницы", - сказал он.
"Я был в Калининграде, где вакцинировался сам. Сотрудники больницы рассказывают, что им звонят и поляки, и литовцы и просят привить их российским препаратом", - пояснил собеседник агентства.
По последним данным в Польше вакцинировано от коронавируса немногим более трех миллионов человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам.
До настоящего времени республика получила более 5,7 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Власти республики неоднократно заявляли, что не планируют приобретение российской вакцины. В то же время в телефонном разговоре президент страны Анджей Дуда обсудил с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставок вакцины китайского производства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анджей ДудаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaСи ЦзиньпинПольшаКитайКалининград
 
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