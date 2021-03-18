https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601772017.html

Китай одобрил еще одну вакцину от COVID-19 для экстренного применения

Китай одобрил еще одну вакцину от COVID-19 для экстренного применения

Китай одобрил для экстренного применения еще одну вакцину от COVID-19 собственной разработки. Об этом заявил в среду ее главный разработчик, Институт... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:11

2021-03-18T11:11

2021-03-18T11:11

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китай

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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай одобрил для экстренного применения еще одну вакцину от COVID-19 собственной разработки. Об этом заявил в среду ее главный разработчик, Институт микробиологии Академии наук Китая.Рекомбинантная субъединичная белковая вакцина (клетки CHO) прошла первую и вторую фазы клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты этих испытаний подтвердили безопасность и иммуногенность этой вакцины, при этом не было выявлено серьезных побочных реакций.Как заявили в названном институте, уровень нейтрализующих антител, вырабатываемых этой вакциной, сопоставим с другими рекомбинантными белковыми вакцинами и мРНК-вакцинами, применяемыми в настоящее время в мире против COVID-19.Начиная с ноября 2020 года, исследователи проводят третью фазу испытания этой вакцины в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии. Китай выдал разрешение на ее экстренное применение 10 марта текущего года.Для производства рекомбинантной субъединичной белковой вакцины не требуется лабораторных помещений с высоким уровнем биобезопасности, что позволяет быстро добиться крупномасштабного промышленного производства в стране и за рубежом. Это значительно снижает себестоимость производства вакцины, отметил производитель вакцины, добавив, что ее также проще хранить и транспортировать.Новая запатентованная вакцина была разработана вышеупомянутым институтом совместно с компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. Она является четвертой вакциной от COVID-19, одобренной в Китае для экстренного применения.

https://ria.ru/20210317/pekin-1601645971.html

https://ria.ru/20210317/shankhay-1601662363.html

китай

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китай