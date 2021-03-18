https://ria.ru/20210318/tromboz-1601864560.html

В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Германии зарегистрированы 13 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca, трое пациентов скончались, сообщили РИА Новости в институте... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:25

2021-03-18T18:25

2021-03-18T18:54

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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. В Германии зарегистрированы 13 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca, трое пациентов скончались, сообщили РИА Новости в институте Пауля Эрлиха.Ранее телеканал N-tv сообщил со ссылкой на представителя минздрава страны, что число пострадавших после прививки выросло с понедельника - тогда было известно о семи таких случаях. Сейчас речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет. Трое человек скончались."Я могу подтвердить эту информацию", - заявила РИА Новости представитель немецкого регулятора в области лекарственных средств и препаратов.Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из одной партии вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Первой тревогу "забила" Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после прививки был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.Европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что проводит расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но подчеркнуло, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния, и считает, что вакцинацию на время расследования можно продолжить. Регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины значительно превышают вязанные с ней риски. В ЕМА добавили, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.В ЕМА пояснили также, что речь идет о партии вакцины AstraZeneca под номером ABV5300, которая общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 европейских стран (Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию). Регулятор на 18 марта назначил заседание своего комитета фармаконадзора по оценке рисков.

https://ria.ru/20210318/astrazeneca-1601848758.html

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , германия, в мире