Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:01
2021-03-18T13:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601799406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d70c980aee3b4c3e865f3f6714baa85c.jpg
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров с властью при международном посредничестве, подчеркнула, что ОБСЕ и ООН готовы способствовать в этом.Она подчеркнула, что голосование запускается "не вместо, а вместе с уличными протестами".Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и "заручилась поддержкой". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - отметила Тихановская.Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что "белорусы не смирились, белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться". "Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос... Это - конкретный сигнал для международных партнеров – к действию", - продолжила она.Тихановская отметила, что голосование запускается, "чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". По ее мнению, есть много сценариев развития событий в Белоруссии, но они "неизбежно приведут к переговорам, вопрос лишь в том, какой ценой"."Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса... Именно для этого нам нужно международное посредничество", - сказала Тихановская.Она также заявила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протеста. "Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - продолжила лидер оппозиции.По мнению Тихановской, голосование через онлайн-платформу "Голос", которая во время выборов занималась альтернативным подсчетом голосов, также вернет сторонникам оппозиции "чувство единства, большинства и силы". "Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения", - продолжила она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html
https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html
https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601789707.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
2021-03-18T13:01
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601799406_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec2cd974dddc881e3a2704aa3ea82605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, обсе, белоруссия, оон, в мире

Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции

13:01 18.03.2021 (обновлено: 13:11 18.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров с властью при международном посредничестве, подчеркнула, что ОБСЕ и ООН готовы способствовать в этом.
"Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве", - сказала Тихановская в четверг во время своего обращения к белорусам в Youtube-канале.
Она подчеркнула, что голосование запускается "не вместо, а вместе с уличными протестами".
Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и "заручилась поддержкой". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - отметила Тихановская.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 13:07
Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что "белорусы не смирились, белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться". "Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос... Это - конкретный сигнал для международных партнеров – к действию", - продолжила она.
Тихановская отметила, что голосование запускается, "чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". По ее мнению, есть много сценариев развития событий в Белоруссии, но они "неизбежно приведут к переговорам, вопрос лишь в том, какой ценой".
"Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса... Именно для этого нам нужно международное посредничество", - сказала Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 17:51Протесты в Белоруссии
Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко
Она также заявила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протеста. "Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - продолжила лидер оппозиции.
По мнению Тихановской, голосование через онлайн-платформу "Голос", которая во время выборов занималась альтернативным подсчетом голосов, также вернет сторонникам оппозиции "чувство единства, большинства и силы". "Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения", - продолжила она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
12:25Протесты в Белоруссии
В Белоруссии студент получил четыре года колонии за участие в беспорядках
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОБСЕБелоруссияООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Песков заявил, что обращение полка имени Кадырова к Путину не по адресу
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
Лента новостейМолния