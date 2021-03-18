https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:01
2021-03-18T13:01
2021-03-18T13:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
белоруссия
оон
в мире
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров с властью при международном посредничестве, подчеркнула, что ОБСЕ и ООН готовы способствовать в этом.Она подчеркнула, что голосование запускается "не вместо, а вместе с уличными протестами".Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и "заручилась поддержкой". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - отметила Тихановская.Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что "белорусы не смирились, белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться". "Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос... Это - конкретный сигнал для международных партнеров – к действию", - продолжила она.Тихановская отметила, что голосование запускается, "чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". По ее мнению, есть много сценариев развития событий в Белоруссии, но они "неизбежно приведут к переговорам, вопрос лишь в том, какой ценой"."Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса... Именно для этого нам нужно международное посредничество", - сказала Тихановская.Она также заявила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протеста. "Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - продолжила лидер оппозиции.По мнению Тихановской, голосование через онлайн-платформу "Голос", которая во время выборов занималась альтернативным подсчетом голосов, также вернет сторонникам оппозиции "чувство единства, большинства и силы". "Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения", - продолжила она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html
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Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
2021-03-18T13:01
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PT0M25S
РИА Новости
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светлана тихановская, обсе, белоруссия, оон, в мире
МИНСК, 18 мар – РИА Новости.
Лидер оппозиции Белоруссии
, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская
заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров с властью при международном посредничестве, подчеркнула, что ОБСЕ
и ООН
готовы способствовать в этом.
"Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве", - сказала Тихановская в четверг во время своего обращения к белорусам в Youtube-канале
.
Она подчеркнула, что голосование запускается "не вместо, а вместе с уличными протестами".
Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и "заручилась поддержкой". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - отметила Тихановская.
Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что "белорусы не смирились, белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться". "Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос... Это - конкретный сигнал для международных партнеров – к действию", - продолжила она.
Тихановская отметила, что голосование запускается, "чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". По ее мнению, есть много сценариев развития событий в Белоруссии, но они "неизбежно приведут к переговорам, вопрос лишь в том, какой ценой".
"Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса... Именно для этого нам нужно международное посредничество", - сказала Тихановская.
Она также заявила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протеста. "Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - продолжила лидер оппозиции.
По мнению Тихановской, голосование через онлайн-платформу "Голос", которая во время выборов занималась альтернативным подсчетом голосов, также вернет сторонникам оппозиции "чувство единства, большинства и силы". "Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения", - продолжила она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.