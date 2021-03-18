https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html

Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции

Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:01

2021-03-18T13:01

2021-03-18T13:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

обсе

белоруссия

оон

в мире

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что запускает онлайн-голосование среди белорусов о начале переговоров с властью при международном посредничестве, подчеркнула, что ОБСЕ и ООН готовы способствовать в этом.Она подчеркнула, что голосование запускается "не вместо, а вместе с уличными протестами".Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и "заручилась поддержкой". "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - отметила Тихановская.Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что "белорусы не смирились, белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться". "Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос... Это - конкретный сигнал для международных партнеров – к действию", - продолжила она.Тихановская отметила, что голосование запускается, "чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". По ее мнению, есть много сценариев развития событий в Белоруссии, но они "неизбежно приведут к переговорам, вопрос лишь в том, какой ценой"."Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса... Именно для этого нам нужно международное посредничество", - сказала Тихановская.Она также заявила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протеста. "Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - продолжила лидер оппозиции.По мнению Тихановской, голосование через онлайн-платформу "Голос", которая во время выборов занималась альтернативным подсчетом голосов, также вернет сторонникам оппозиции "чувство единства, большинства и силы". "Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения", - продолжила она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html

https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html

https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601789707.html

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Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко 2021-03-18T13:01 true PT0M25S

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светлана тихановская, обсе, белоруссия, оон, в мире