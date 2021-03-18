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Тамбовская область
https://ria.ru/20210318/tambovschina-1601865096.html
На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара
На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара
В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны в четверг запустили воздушный шар c баннером "Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:59
2021-03-18T18:59
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 18 мар - РИА Новости. В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны в четверг запустили воздушный шар c баннером "Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В честь воссоединения Крыма с Россией в Тамбовском областном краеведческом музее также открылась выставка "Крым в произведениях искусства", где экспонируются работы Федора Орлова – первого фотографа Ялты. В рамках празднования Крымской весны в регионе проходят флешмобы, выставки творческих работ студентов, открытые уроки и встречи. Кроме того, 18 и 19 марта на всех крытых ледовых аренах региона организовано бесплатное массовое катание на коньках. Цель акции – привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни, помочь активно провести свободное время, сказал представитель пресс-службы."Семь лет назад жители полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. За это время в Крыму произошло много изменений: был построен 19-километровый мост, новый аэропорт, крупнейший на юге России медицинский центр, динамичное развитие получила туристическая отрасль. Впервые за долгие годы технически обновился Черноморский флот. Всё это говорит только об одном: 18 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя сделали правильный выбор", - приводит пресс-служба слова поздравления главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.По его словам, Тамбовщину связывают с Республикой Крым давние деловые и культурные отношения. Алушта и Тамбов – города-побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Дружба между администрацией области и воинской частью Черноморского флота поддерживается с 1997 года. Тамбовские призывники регулярно отправляются служить на Черноморский флот, поддерживаются шефские связи с воинской частью. Тамбовчане с удовольствием проводят отпуск и каникулы на крымских курортах. Молодёжь активно участвует в форумах, которые проходят на территории полуострова.
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60
александр никитин

На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара

18:59 18.03.2021
 
© Фото : Администрация Тамбовской областиНа Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара
На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
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ТАМБОВ, 18 мар - РИА Новости. В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны в четверг запустили воздушный шар c баннером "Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В честь воссоединения Крыма с Россией в Тамбовском областном краеведческом музее также открылась выставка "Крым в произведениях искусства", где экспонируются работы Федора Орлова – первого фотографа Ялты. В рамках празднования Крымской весны в регионе проходят флешмобы, выставки творческих работ студентов, открытые уроки и встречи. Кроме того, 18 и 19 марта на всех крытых ледовых аренах региона организовано бесплатное массовое катание на коньках. Цель акции – привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни, помочь активно провести свободное время, сказал представитель пресс-службы.
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"Семь лет назад жители полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. За это время в Крыму произошло много изменений: был построен 19-километровый мост, новый аэропорт, крупнейший на юге России медицинский центр, динамичное развитие получила туристическая отрасль. Впервые за долгие годы технически обновился Черноморский флот. Всё это говорит только об одном: 18 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя сделали правильный выбор", - приводит пресс-служба слова поздравления главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
По его словам, Тамбовщину связывают с Республикой Крым давние деловые и культурные отношения. Алушта и Тамбов – города-побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Дружба между администрацией области и воинской частью Черноморского флота поддерживается с 1997 года. Тамбовские призывники регулярно отправляются служить на Черноморский флот, поддерживаются шефские связи с воинской частью. Тамбовчане с удовольствием проводят отпуск и каникулы на крымских курортах. Молодёжь активно участвует в форумах, которые проходят на территории полуострова.
 
Тамбовская областьАлександр Никитин
 
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