https://ria.ru/20210318/tambovschina-1601865096.html

На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара

На Тамбовщине Крымскую весну отметили запуском воздушного шара

В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны в четверг запустили воздушный шар c баннером "Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:59

2021-03-18T18:59

2021-03-18T18:59

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 18 мар - РИА Новости. В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны в четверг запустили воздушный шар c баннером "Россия. Крым. Тамбов. Мы вместе", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В честь воссоединения Крыма с Россией в Тамбовском областном краеведческом музее также открылась выставка "Крым в произведениях искусства", где экспонируются работы Федора Орлова – первого фотографа Ялты. В рамках празднования Крымской весны в регионе проходят флешмобы, выставки творческих работ студентов, открытые уроки и встречи. Кроме того, 18 и 19 марта на всех крытых ледовых аренах региона организовано бесплатное массовое катание на коньках. Цель акции – привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни, помочь активно провести свободное время, сказал представитель пресс-службы."Семь лет назад жители полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. За это время в Крыму произошло много изменений: был построен 19-километровый мост, новый аэропорт, крупнейший на юге России медицинский центр, динамичное развитие получила туристическая отрасль. Впервые за долгие годы технически обновился Черноморский флот. Всё это говорит только об одном: 18 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя сделали правильный выбор", - приводит пресс-служба слова поздравления главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.По его словам, Тамбовщину связывают с Республикой Крым давние деловые и культурные отношения. Алушта и Тамбов – города-побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Дружба между администрацией области и воинской частью Черноморского флота поддерживается с 1997 года. Тамбовские призывники регулярно отправляются служить на Черноморский флот, поддерживаются шефские связи с воинской частью. Тамбовчане с удовольствием проводят отпуск и каникулы на крымских курортах. Молодёжь активно участвует в форумах, которые проходят на территории полуострова.

https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин