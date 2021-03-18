https://ria.ru/20210318/stroitelstvo-1601857669.html

Вологодские власти построят новые поликлиники в Вологде и Череповце

Вологодские власти построят новые поликлиники в Вологде и Череповце

Власти Вологодской области планируют построить две новые поликлиники - одну в Вологде и еще одну в Череповце, сообщил губернатор области Олег Кувшинников. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:47

2021-03-18T17:47

2021-03-18T17:47

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 18 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области планируют построить две новые поликлиники - одну в Вологде и еще одну в Череповце, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."К началу мая в результате конкурсов мы определим проектные организации, которые займутся разработкой проектно-сметной документации и получением положительного заключения государственной экспертизы. Средства на эти цели в размере более 80 миллионов рублей выделены из областного бюджета", - сказал глава региона.Поликлиники будут рассчитаны на 600 и 800 ежедневных посещений соответственно. Строительство этих объектов будет финансироваться в рамках утвержденной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие пять лет около 5,4 миллиардов рублей будут выделены из федерального бюджета на строительство и ремонт поликлиник, закупку современного оборудования и автотранспорта, развитие медицинской инфраструктуры амбулаторного звена.

https://ria.ru/20210312/lutsenko-1601003896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников