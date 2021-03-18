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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210318/sotrudnichestvo-1601779239.html
Власти Тюменской области и АФК "Система" договорились о сотрудничестве
Власти Тюменской области и АФК "Система" договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Тюменской области и АФК "Система", предусматривающее совместную реализацию инвестиционных проектов в таких... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:39
2021-03-18T11:39
тюменская область
александр моор
афк "система"
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ТЮМЕНЬ, 18 мар - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Тюменской области и АФК "Система", предусматривающее совместную реализацию инвестиционных проектов в таких сферах, как телекоммуникации и информационные технологии, развитие туристической инфраструктуры, жилищного и инфраструктурного строительства, переработки леса, медицинских услуг, сообщает пресс-служба областного правительства."Социально-экономическое развитие любого региона во многом определяется объемом привлечения дополнительных инвестиций в региональную экономику. Соглашение, подписанное сегодня между правительством области и АФК "Система", определяет перспективы для реализации целого комплекса проектов по различным направлениям: лесопереработке, медицине, строительству, телекоммуникациям, развитию туристического потенциала. Мы создаем особую систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в регион, выстраивая наши взаимоотношения с компаниями исходя от запросов потенциального инвестора, а также во благо всех жителей Тюменской области", – сказал губернатор области Александр Моор, поставивший подпись под документом..Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков в свою очередь отметил заинтересованность компании в наращивании присутствия Группы АФК "Система" в регионе. Он высоко оценил сформированный в области инвестиционный климат и действующий комплекс мер по государственной поддержке предпринимательства.
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александр моор, афк "система"

Власти Тюменской области и АФК "Система" договорились о сотрудничестве

11:39 18.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской областиПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и губернатор Тюменской области Александр Моор после подписания соглашения о сотрудничестве
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков и губернатор Тюменской области Александр Моор после подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 18 мар - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Тюменской области и АФК "Система", предусматривающее совместную реализацию инвестиционных проектов в таких сферах, как телекоммуникации и информационные технологии, развитие туристической инфраструктуры, жилищного и инфраструктурного строительства, переработки леса, медицинских услуг, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Социально-экономическое развитие любого региона во многом определяется объемом привлечения дополнительных инвестиций в региональную экономику. Соглашение, подписанное сегодня между правительством области и АФК "Система", определяет перспективы для реализации целого комплекса проектов по различным направлениям: лесопереработке, медицине, строительству, телекоммуникациям, развитию туристического потенциала. Мы создаем особую систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в регион, выстраивая наши взаимоотношения с компаниями исходя от запросов потенциального инвестора, а также во благо всех жителей Тюменской области", – сказал губернатор области Александр Моор, поставивший подпись под документом..
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Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков в свою очередь отметил заинтересованность компании в наращивании присутствия Группы АФК "Система" в регионе. Он высоко оценил сформированный в области инвестиционный климат и действующий комплекс мер по государственной поддержке предпринимательства.
 
Тюменская областьАлександр МоорАФК "Система"
 
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