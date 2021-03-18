Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/slavyansk-1601814791.html
В украинском Славянске депутатов могут обязать проверяться у психиатра
В украинском Славянске депутатов могут обязать проверяться у психиатра
Мэр украинского Славянска Вадим Лях предложил ввести для депутатов горсовета обязательные ежегодные проверки у нарколога и психиатра. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:25
2021-03-18T14:25
славянск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151153/70/1511537037_0:183:5760:3423_1920x0_80_0_0_8aed37e1c46f80ce0022ba5a4bec558c.jpg
КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Мэр украинского Славянска Вадим Лях предложил ввести для депутатов горсовета обязательные ежегодные проверки у нарколога и психиатра."Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами. То есть всеми, кто в городском совете занимает выборные должности", - написал Лях на совей странице в Facebook.За утверждение регламента должны будут проголосовать сами депутаты на сессии горсовета."Надеюсь, эту норму депкорпус поддержит. Считаю, что избиратели должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса", - добавил Лях.
https://ria.ru/20200818/1575927234.html
славянск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151153/70/1511537037_299:0:5419:3840_1920x0_80_0_0_7a563aed1f6e81cef3525709632dd9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
славянск, украина, в мире

В украинском Славянске депутатов могут обязать проверяться у психиатра

14:25 18.03.2021
 
© Depositphotos / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Мэр украинского Славянска Вадим Лях предложил ввести для депутатов горсовета обязательные ежегодные проверки у нарколога и психиатра.
"Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами. То есть всеми, кто в городском совете занимает выборные должности", - написал Лях на совей странице в Facebook.

Повторяющиеся провокации подтолкнули меня к принятию номенклатурного решения. Дал поручение предусмотреть в новом...

Опубликовано Вадим Лях Четверг, 18 марта 2021 г.
За утверждение регламента должны будут проголосовать сами депутаты на сессии горсовета.
"Надеюсь, эту норму депкорпус поддержит. Считаю, что избиратели должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса", - добавил Лях.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 11:51
Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
 
СлавянскУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния