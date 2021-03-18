https://ria.ru/20210318/slavyansk-1601814791.html

В украинском Славянске депутатов могут обязать проверяться у психиатра

В украинском Славянске депутатов могут обязать проверяться у психиатра

Мэр украинского Славянска Вадим Лях предложил ввести для депутатов горсовета обязательные ежегодные проверки у нарколога и психиатра. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости. Мэр украинского Славянска Вадим Лях предложил ввести для депутатов горсовета обязательные ежегодные проверки у нарколога и психиатра."Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами. То есть всеми, кто в городском совете занимает выборные должности", - написал Лях на совей странице в Facebook.За утверждение регламента должны будут проголосовать сами депутаты на сессии горсовета."Надеюсь, эту норму депкорпус поддержит. Считаю, что избиратели должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса", - добавил Лях.

https://ria.ru/20200818/1575927234.html

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