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Депутата Мосгордумы оштрафовали за участие в несогласованной акции
Депутата Мосгордумы оштрафовали за участие в несогласованной акции
Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:47
2021-03-18T17:50
генеральная прокуратура рф
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Восемнадцатого марта 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - сказала Бондарева.Ранее депутат сообщила на своей странице в Facebook, что в ночь на 13 марта ее задержали возле дома. По ее словам, поводом для задержания стало участие в несогласованней акции 23 января. Эту информацию также подтвердила фракция КПРФ в Мосгордуме."Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева признана виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ - повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Тверской районный суд постановил оштрафовать Енгалычеву на 150 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале фракции.Как сообщила ранее на своей странице в Facebook Енгалычева, 23 января она "осуществляла профессиональную журналистскую деятельность по освещению происходящего в качестве журналиста СМИ". По ее словам, депутатом она работает на общественных началах, "и потому являясь журналистом по образованию, подрабатываю корреспондентом", написала депутат. Также она тогда отметила, что 23 января она имела при себе удостоверение журналиста, редакционное задание и отличительный знак представителя СМИ - пресс-карту.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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генеральная прокуратура рф, московская городская дума, москва, происшествия

Депутата Мосгордумы оштрафовали за участие в несогласованной акции

17:47 18.03.2021 (обновлено: 17:50 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Восемнадцатого марта 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - сказала Бондарева.
Ранее депутат сообщила на своей странице в Facebook, что в ночь на 13 марта ее задержали возле дома. По ее словам, поводом для задержания стало участие в несогласованней акции 23 января. Эту информацию также подтвердила фракция КПРФ в Мосгордуме.
"Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева признана виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ - повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Тверской районный суд постановил оштрафовать Енгалычеву на 150 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале фракции.
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Как сообщила ранее на своей странице в Facebook Енгалычева, 23 января она "осуществляла профессиональную журналистскую деятельность по освещению происходящего в качестве журналиста СМИ". По ее словам, депутатом она работает на общественных началах, "и потому являясь журналистом по образованию, подрабатываю корреспондентом", написала депутат. Также она тогда отметила, что 23 января она имела при себе удостоверение журналиста, редакционное задание и отличительный знак представителя СМИ - пресс-карту.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
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