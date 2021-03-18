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СК в Омской области проверяет данные об избиении школьника указкой
СК в Омской области проверяет данные об избиении школьника указкой
Следователи и прокуратура проверяют информацию о том, что ученика школы в селе Усть-Заостровка под Омском учитель на уроке избила указкой. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:25
2021-03-18T10:25
омская область
происшествия
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ОМСК, 18 мар - РИА Новости. Следователи и прокуратура проверяют информацию о том, что ученика школы в селе Усть-Заостровка под Омском учитель на уроке избила указкой.Информация об инциденте появилась в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте". Анонимный автор рассказывает о том, что учительница начала бить школьника по рукам и ногам указкой за то, что тот отвлекся на соседа по парте, а затем якобы спровоцировала, чтобы одноклассники "разобрались" с ним после уроков."Проводится доследственная проверка по информации, размещенной в социальной сети и в СМИ, о том, что в школе в селе Усть-Заостровка учительница на уроке указкой нанесла побои ученику, а после уроков мальчика избили одноклассники", - сообщили пресс-службы СУСК РФ по Омской области и региональной прокуратуры.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и тяжесть вреда, причиненного ребенку, отмечают ведомства.
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омская область, происшествия

СК в Омской области проверяет данные об избиении школьника указкой

10:25 18.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 мар - РИА Новости. Следователи и прокуратура проверяют информацию о том, что ученика школы в селе Усть-Заостровка под Омском учитель на уроке избила указкой.
Информация об инциденте появилась в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте". Анонимный автор рассказывает о том, что учительница начала бить школьника по рукам и ногам указкой за то, что тот отвлекся на соседа по парте, а затем якобы спровоцировала, чтобы одноклассники "разобрались" с ним после уроков.
"Проводится доследственная проверка по информации, размещенной в социальной сети и в СМИ, о том, что в школе в селе Усть-Заостровка учительница на уроке указкой нанесла побои ученику, а после уроков мальчика избили одноклассники", - сообщили пресс-службы СУСК РФ по Омской области и региональной прокуратуры.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и тяжесть вреда, причиненного ребенку, отмечают ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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