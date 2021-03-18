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Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медпомощью
Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медпомощью
Российские шахтеры должны быть обеспечены качественной медицинской помощью, правительством подготовлены нормативные акты для защиты их здоровья, в том числе... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:16
2021-03-18T12:16
2021-03-18T12:16
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские шахтеры должны быть обеспечены качественной медицинской помощью, правительством подготовлены нормативные акты для защиты их здоровья, в том числе касающиеся медосмотров и диспансеризации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, с серьезными рисками для здоровья шахтеров. Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью. По поручению президента правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, чтобы четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.Он пояснил, что речь идет о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, в том числе перед сменами и после них, а также проведении диспансеризаций и лечении профессиональных заболеваний."Ничего не может быть важнее здоровья людей и их безопасности", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Российские шахтеры должны быть обеспечены качественной медицинской помощью, правительством подготовлены нормативные акты для защиты их здоровья, в том числе касающиеся медосмотров и диспансеризации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, с серьезными рисками для здоровья шахтеров. Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью. По поручению президента правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, чтобы четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он пояснил, что речь идет о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, в том числе перед сменами и после них, а также проведении диспансеризаций и лечении профессиональных заболеваний.
"Ничего не может быть важнее здоровья людей и их безопасности", - добавил глава правительства.