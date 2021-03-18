https://ria.ru/20210318/sardiny-1601756049.html

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном подорожании сардин иваси

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном подорожании сардин иваси

Причин для сокращения вылова в России сардины иваси нет, заявил журналистам представитель Росрыболовства. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:38

2021-03-18T09:38

2021-03-18T10:38

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Причин для сокращения вылова в России сардины иваси нет, заявил журналистам представитель Росрыболовства.В четверг о таких рисках, а также о возможном подорожании некоторых видов рыбы написало РБК. В материале пояснялось, что это связано с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании "незаходных судов". Мера касается траулеров с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России. Рыбодобытчики могут отказаться от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание судов, говорилось в статье.Сардина иваси — самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков, по словам представителей отрасли, 40-45 рублей. Для сравнения: стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота, строительства новых судов на российских мощностях. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись исходя из так называемого исторического принципа, но уже с 2018 года до 20 процентов этого объема выделяется компаниям, построившим суда на российских верфях, — либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку.

https://ria.ru/20200728/1575016747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика