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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала "Вести Крым"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала "Вести Крым"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала российского СМИ "Вести Крым" на YouTube, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:19
2021-03-18T22:19
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала российского СМИ "Вести Крым" на YouTube, сообщает ведомство."Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с официального канала российского СМИ "Вести Крым" на YouTube", - уточняется в сообщении.Ранее видеохостинг заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикаций видео на канале "Вести Крым" сроком на одну неделю. Кроме того, администрацией YouTube были наложены ограничения на размещенную на канале "Вести Крым" видеозапись с кадрами хроники Великой Отечественной войны под предлогом нарушения правил площадки.В письме ведомства отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.В свою очередь, в пресс-службе Google РИА Новости заявили, что YouTube не блокировал канал "Вести Крым", он доступен на платформе. "Чтобы контент, загруженный на YouTube, был доступен соответствующей аудитории, мы полагаемся на сочетание технологий машинного обучения и людей. Если видео нарушает наши принципы сообщества, оно получает предупреждение (страйк), и мы приостанавливаем возможность загрузки нового контента на одну неделю", - пояснили в компании.Там также отметили, что если владелец видео не согласен с предупреждением, он имеет право его обжаловать. "Канал подал апелляцию, и в результате его функциональность была полностью восстановлена, но видео имеет ограничение по возрасту, так как содержит сцены насилия", - резюмировали в пресс-службе Google.
https://ria.ru/20210317/operatory-1601734682.html
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youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала "Вести Крым"

22:19 18.03.2021
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала российского СМИ "Вести Крым" на YouTube, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с официального канала российского СМИ "Вести Крым" на YouTube", - уточняется в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Ранее видеохостинг заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикаций видео на канале "Вести Крым" сроком на одну неделю. Кроме того, администрацией YouTube были наложены ограничения на размещенную на канале "Вести Крым" видеозапись с кадрами хроники Великой Отечественной войны под предлогом нарушения правил площадки.
В письме ведомства отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.
В свою очередь, в пресс-службе Google РИА Новости заявили, что YouTube не блокировал канал "Вести Крым", он доступен на платформе. "Чтобы контент, загруженный на YouTube, был доступен соответствующей аудитории, мы полагаемся на сочетание технологий машинного обучения и людей. Если видео нарушает наши принципы сообщества, оно получает предупреждение (страйк), и мы приостанавливаем возможность загрузки нового контента на одну неделю", - пояснили в компании.
Там также отметили, что если владелец видео не согласен с предупреждением, он имеет право его обжаловать. "Канал подал апелляцию, и в результате его функциональность была полностью восстановлена, но видео имеет ограничение по возрасту, так как содержит сцены насилия", - резюмировали в пресс-службе Google.
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