https://ria.ru/20210318/radiomeduza-1601792061.html

Астрономы впервые наблюдали загадочную "космическую медузу"

Астрономы впервые наблюдали загадочную "космическую медузу"

Астрономы с помощью австралийского радиотелескопа MWA наблюдали в космосе загадочное явление, напоминающее на радиочастотном изображении медузу. Результаты... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:35

2021-03-18T12:35

2021-03-18T12:35

наука

астрофизика

галактики

космос - риа наука

западная австралия

италия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Астрономы с помощью австралийского радиотелескопа MWA наблюдали в космосе загадочное явление, напоминающее на радиочастотном изображении медузу. Результаты наблюдений и гипотезы ученых о природе явления опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.Радиотелескоп MWA (Murchison Widefield Array) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисона в Западной Австралии — низкочастотный телескоп, работающий в диапазоне частот от 70 до 300 мегагерц. В будущем он станет одной из четырех частей крупнейшего в мире радиоинтерферометра SKA (Square Kilometer Array) с общей собирающей площадью антенн около одного квадратного километра.Исследователи из Австралии и Италии использовали телескоп MWA для наблюдения за скоплением галактик Abell 2877, когда их внимание привлек таинственный синхротронный источник сверхвысокого спектра (USS), напоминавший своими контурами медузу. Ученые дали ему имя USS Jellyfish.Авторы наблюдали загадочное явление в течение 12 часов на пяти радиочастотах от 87,5 до 215,5 мегагерц."Мы просматривали данные и, уменьшив частоту, увидели, как начала появляться призрачная структура, похожая на медузу, — приводятся в пресс-релизе Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) слова ведущего автора Торранса Ходжсона (Torrance Hodgson) из Кертинского университета. — Хотя на обычных FM-радиочастотах изображение очень яркое, на 200 мегагерцах излучение практически пропадает. Ни одно другое внегалактическое излучение, которое наблюдали ранее не исчезало так быстро".Для объяснения уникального спектра "космической медузы" авторы провели своего рода астрономическое расследование."Наша рабочая гипотеза состоит в том, что около двух миллиардов лет назад горстка сверхмассивных черных дыр из множества галактик извергала мощные струи плазмы. Эта плазма потускнела, затихла и лежала в бездействии, — объясняет Ходжсон. — Но совсем недавно она начала перемешиваться, после того как через систему прошли очень мягкие ударные волны. Это повторно зажгло плазму, ненадолго осветив медузу и ее щупальца, что мы и увидели".По размерам в небе USS Jellyfish составляет более трети диаметра Луны при наблюдении с Земли, и видна она только с помощью низкочастотных радиотелескопов. Большинство радиотелескопов не могут обеспечить необходимых условий для ее наблюдения из-за их конструкции или расположения. Авторы надеются, что новые данные о загадочной структуре будут получены после того, как завершится проект по развертыванию радиоинтерферометра SKA."SKA даст нам беспрецедентный взгляд на низкочастотную Вселенную, — говорит еще один автор исследования профессор Мелани Джонстон-Холлит из Кертинского университета. — SKA будет в тысячи раз более чувствительным и будет иметь гораздо лучшее разрешение, чем MWA, поэтому мы ожидаем открытия многих других загадочных радиомедуз. Наше открытие только намекает на то, что нас ждет впереди. Это захватывающее время для всех, кто ищет ответы на фундаментальные вопросы о космосе".Исследователи планируют в будущем разработать инструмент для создания видео с высокими разрешением и частотой кадров, которое покажет в динамике радиоизображение развивающейся Вселенной от первых звезд и галактик до наших дней.

https://ria.ru/20210318/galktiki-1601684982.html

https://ria.ru/20210311/galaktika-1600787922.html

западная австралия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, галактики, космос - риа наука, западная австралия, италия