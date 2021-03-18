https://ria.ru/20210318/putin-1601827538.html

Сложностей с сертификатами на ТСР для инвалидов не будет, пообещал Путин

Сложностей с сертификатами на ТСР для инвалидов не будет, пообещал Путин

Президент России Владимир Путин заверил, что никаких сложностей с приобретением технических средств реабилитации инвалидов посредством использования... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:25

2021-03-18T15:25

2021-03-18T15:25

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что никаких сложностей с приобретением технических средств реабилитации инвалидов посредством использования сертификатов, привязанных к банковской карте "Мир", не будет.В четверг глава государства проводит онлайн-встречу с крымской общественностью. К президенту обратился зампредседателя сакской общественной организации инвалидов Серей Ливицкий с вопросом, можно ли будет использовать электронный социальный сертификат для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, и не будет ли каких-либо ограничений в связи с тем, что сертификат привязан к банковской карте "Мир"."Действительно, с осени этого года люди с инвалидностью имеют возможность самостоятельно приобретать необходимые услуги, оборудование, и связано это будет с необходимостью использовать карту "Мир". Но хочу обратить ваше внимание на то, что все социальные выплаты сегодня идут по этой линии - именно на карту "Мир", - напомнил Путин."Поэтому исходим из того, что никаких сложностей здесь произойти не должно. Но поскольку вы обратили на это внимание, Сергей Николаевич, я обязательно переговорю со всеми заинтересованными ведомствами, коллегами с тем, чтобы здесь никаких шероховатостей не возникло", - заверил глава государства.В конце декабря в Минтруде РФ сообщали, что россияне смогут получить электронный сертификат на приобретение технического средства реабилитации с подходящим функционалом с осени 2021 года. Предполагается, что электронный сертификат будет применяться для обеспечения граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем - изделиями индивидуального изготовления.Ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно. Сейчас законодательством предусмотрено только возмещение средств. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата количество граждан, которые приобретают средства технической реабилитации самостоятельно, увеличится.При реализации электронного сертификата к карте "Мир" будет привязана сумма компенсации за конкретное ТСР, необходимое гражданину. Использовать сертификат можно будет как в магазинах, так и для покупок онлайн. Потратить деньги по сертификату можно только целевым образом - именно на то ТСР, которое предписано гражданину.

https://radiosputnik.ria.ru/20200407/1569695900.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601820657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество