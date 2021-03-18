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Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий
Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий
Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, в него вошел запуск нового производства вакцины от коронавирусной инфекции РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:10
2021-03-18T10:35
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, в него вошел запуск нового производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе Научного центра имени Чумакова, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий."Правительство утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. Более 85 федеральных мероприятий пройдут в рамках Года науки и технологий в России. Одним из ключевых станет запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе Научного центра имени Чумакова", - говорится в сообщении.Кроме того, предусмотрено открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и запуск самого мощного в России токамака Т15-МД."Большое внимание в этом году будет уделено популяризации науки и современных технологий. Так, в мае в России стартует мультимедийный проект "100 вопросов учёному". Это цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь", - добавляется в сообщении.Кроме того, в городах РФ будут проходить лекции, где ученые расскажут о своих проектах в области медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, искусственного интеллекта. Также можно будет записаться на экскурсию в передовые лаборатории, где можно увидеть, как проходят эксперименты, как работает высокотехнологичное оборудование.
https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html
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владимир путин, технологии, общество

Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий

10:10 18.03.2021 (обновлено: 10:35 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, в него вошел запуск нового производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе Научного центра имени Чумакова, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 14:54
Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий
"Правительство утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. Более 85 федеральных мероприятий пройдут в рамках Года науки и технологий в России. Одним из ключевых станет запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе Научного центра имени Чумакова", - говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрено открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и запуск самого мощного в России токамака Т15-МД.
"Большое внимание в этом году будет уделено популяризации науки и современных технологий. Так, в мае в России стартует мультимедийный проект "100 вопросов учёному". Это цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в городах РФ будут проходить лекции, где ученые расскажут о своих проектах в области медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, искусственного интеллекта. Также можно будет записаться на экскурсию в передовые лаборатории, где можно увидеть, как проходят эксперименты, как работает высокотехнологичное оборудование.
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 11:21
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий
 
Владимир ПутинТехнологииОбщество
 
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