https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html

Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий

Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий

Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, в него вошел запуск нового производства вакцины от коронавирусной инфекции РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:10

2021-03-18T10:10

2021-03-18T10:35

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, в него вошел запуск нового производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе Научного центра имени Чумакова, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий."Правительство утвердило план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. Более 85 федеральных мероприятий пройдут в рамках Года науки и технологий в России. Одним из ключевых станет запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе Научного центра имени Чумакова", - говорится в сообщении.Кроме того, предусмотрено открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и запуск самого мощного в России токамака Т15-МД."Большое внимание в этом году будет уделено популяризации науки и современных технологий. Так, в мае в России стартует мультимедийный проект "100 вопросов учёному". Это цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь", - добавляется в сообщении.Кроме того, в городах РФ будут проходить лекции, где ученые расскажут о своих проектах в области медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, искусственного интеллекта. Также можно будет записаться на экскурсию в передовые лаборатории, где можно увидеть, как проходят эксперименты, как работает высокотехнологичное оборудование.

https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, технологии, общество