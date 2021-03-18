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На пилораме в Архангельской области ликвидировали открытое горение
На пилораме в Архангельской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение на пилораме в Архангельской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:41
2021-03-18T09:41
2021-03-18T09:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Открытое горение на пилораме в Архангельской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Как ранее сообщалось, о пожаре на частной пилораме на улице Окружной в Каргополе (Архангельская область) стало известно в 7.46. Изначально площадь возгорания оценивалась в 1800 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступала. В 8.40 пожар был локализован на площади 800 "квадратов"."В 9.07 ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.
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архангельская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия