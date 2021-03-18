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Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной возвращения Крыма. Он посетил концерт, который проходит в Москве, в "Лужниках". РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:48
2021-03-18T18:48
2021-03-18T20:05
россия
владимир путин
москва
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной возвращения Крыма. Он посетил концерт, который проходит в Москве, в "Лужниках". Глава государства отметил, что именно любовь к Родине, которая находится в крови, характере и генах народа, делает Россию сильной.Путин также добавил, что в 1920-е годы большевики, формируя СССР, передали значительные территории другим квазигосударственным образованиям."А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории", — сказал он.При этом президент отметил, что страна готова жить в новых геополитических условиях.Путин добавил, что россияне рассматривают своих соседей как братские народы и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.Президент добавил, что именно в Крыму находится центр формирования духовного единства, которое легло в основу русской нации и единого российского государства, поскольку здесь принял крещение князь Владимир.Он также напомнил, что каждая пядь крымской земли полита кровью российского и советского солдата.Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате референдума в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Это предложение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова.
https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html
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россия, владимир путин, москва, республика крым, севастополь
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поздравил россиян с семилетней годовщиной возвращения Крыма. Он посетил концерт, который проходит в Москве
, в "Лужниках".
Глава государства отметил, что именно любовь к Родине, которая находится в крови, характере и генах народа, делает Россию сильной.
Путин также добавил, что в 1920-е годы большевики, формируя СССР, передали значительные территории другим квазигосударственным образованиям.
"А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории", — сказал он.
При этом президент отметил, что страна готова жить в новых геополитических условиях.
Путин добавил, что россияне рассматривают своих соседей как братские народы и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.
"Но мы никогда не согласимся с одним: чтобы кто-то использовал щедрые подарки России против самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", — подчеркнул он.
Президент добавил, что именно в Крыму находится центр формирования духовного единства, которое легло в основу русской нации и единого российского государства, поскольку здесь принял крещение князь Владимир.
Он также напомнил, что каждая пядь крымской земли полита кровью российского и советского солдата.
Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате референдума в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Это предложение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова.