https://ria.ru/20210318/pozdravlenie-1601869925.html

Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной возвращения Крыма. Он посетил концерт, который проходит в Москве, в "Лужниках". РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:48

2021-03-18T18:48

2021-03-18T20:05

россия

владимир путин

москва

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной возвращения Крыма. Он посетил концерт, который проходит в Москве, в "Лужниках". Глава государства отметил, что именно любовь к Родине, которая находится в крови, характере и генах народа, делает Россию сильной.Путин также добавил, что в 1920-е годы большевики, формируя СССР, передали значительные территории другим квазигосударственным образованиям."А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории", — сказал он.При этом президент отметил, что страна готова жить в новых геополитических условиях.Путин добавил, что россияне рассматривают своих соседей как братские народы и всегда готовы подставить им плечо, чтобы совместно двигаться дальше, используя конкурентные преимущества.Президент добавил, что именно в Крыму находится центр формирования духовного единства, которое легло в основу русской нации и единого российского государства, поскольку здесь принял крещение князь Владимир.Он также напомнил, что каждая пядь крымской земли полита кровью российского и советского солдата.Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате референдума в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Это предложение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова.

https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html

россия

москва

республика крым

севастополь

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россия, владимир путин, москва, республика крым, севастополь