Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210318/post-1601726749.html
В РПЦ посоветовали верующим обсуждать с духовником, как провести пост
В РПЦ посоветовали верующим обсуждать с духовником, как провести пост
Найти себе духовного наставника - священника, которому доверяешь - и обсуждать с ним особенности духовной жизни вообще, и постного меню и молитвы в частности,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:00
2021-03-18T11:00
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
владимир легойда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152238/52/1522385275_422:0:3782:1890_1920x0_80_0_0_d52807869bbe998cf7eb2fefe43d0190.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Найти себе духовного наставника - священника, которому доверяешь - и обсуждать с ним особенности духовной жизни вообще, и постного меню и молитвы в частности, посоветовал верующим председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон."В наше время возрождается институт духовников, и человек в принципе должен ходить на исповедь к одному священнику. Как есть свой врач - и ты ему доверяешь. Если что-то случилось, ты можешь вызвать скорую помощь: надо исповедоваться - можно подойти к любому батюшке. Но посоветоваться, спросить, как поститься, молиться, рассказать о своей жизненной ситуации лучше священнику, который тебя знает и которому ты доверяешь", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".При этом он отметил что если отношения не складываются с одним священником, можно выбрать другого духовника."Хорошие духовники не ограничивают свободу человека, они помогают правильно ее реализовывать: советуют, помогают, обличают, может быть строго. Но важно найти человека, которому бы ты доверял", - подытожил представитель Русской церкви.Ранее глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что для переболевших COVID-19 не нужно вырабатывать специальные правила поста: все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. 2 мая верующие встретят Пасху.
https://ria.ru/20210315/post--1601221313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152238/52/1522385275_1262:0:3782:1890_1920x0_80_0_0_839977fd3258fe65b3deb65a1ccf6345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, владимир легойда

В РПЦ посоветовали верующим обсуждать с духовником, как провести пост

11:00 18.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКатолический фестиваль в деревне Будслав в Белоруссии
Католический фестиваль в деревне Будслав в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Найти себе духовного наставника - священника, которому доверяешь - и обсуждать с ним особенности духовной жизни вообще, и постного меню и молитвы в частности, посоветовал верующим председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
"В наше время возрождается институт духовников, и человек в принципе должен ходить на исповедь к одному священнику. Как есть свой врач - и ты ему доверяешь. Если что-то случилось, ты можешь вызвать скорую помощь: надо исповедоваться - можно подойти к любому батюшке. Но посоветоваться, спросить, как поститься, молиться, рассказать о своей жизненной ситуации лучше священнику, который тебя знает и которому ты доверяешь", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
При этом он отметил что если отношения не складываются с одним священником, можно выбрать другого духовника.
"Хорошие духовники не ограничивают свободу человека, они помогают правильно ее реализовывать: советуют, помогают, обличают, может быть строго. Но важно найти человека, которому бы ты доверял", - подытожил представитель Русской церкви.
Ранее глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что для переболевших COVID-19 не нужно вырабатывать специальные правила поста: все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей.
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. 2 мая верующие встретят Пасху.
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 11:39Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали "подходить с разумением" к строгости Великого поста
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатВладимир Легойда
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Лента новостейМолния