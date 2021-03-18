https://ria.ru/20210318/post-1601726749.html

В РПЦ посоветовали верующим обсуждать с духовником, как провести пост

В РПЦ посоветовали верующим обсуждать с духовником, как провести пост

Найти себе духовного наставника - священника, которому доверяешь - и обсуждать с ним особенности духовной жизни вообще, и постного меню и молитвы в частности,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:00

2021-03-18T11:00

2021-03-18T11:00

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир легойда

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Найти себе духовного наставника - священника, которому доверяешь - и обсуждать с ним особенности духовной жизни вообще, и постного меню и молитвы в частности, посоветовал верующим председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон."В наше время возрождается институт духовников, и человек в принципе должен ходить на исповедь к одному священнику. Как есть свой врач - и ты ему доверяешь. Если что-то случилось, ты можешь вызвать скорую помощь: надо исповедоваться - можно подойти к любому батюшке. Но посоветоваться, спросить, как поститься, молиться, рассказать о своей жизненной ситуации лучше священнику, который тебя знает и которому ты доверяешь", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".При этом он отметил что если отношения не складываются с одним священником, можно выбрать другого духовника."Хорошие духовники не ограничивают свободу человека, они помогают правильно ее реализовывать: советуют, помогают, обличают, может быть строго. Но важно найти человека, которому бы ты доверял", - подытожил представитель Русской церкви.Ранее глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что для переболевших COVID-19 не нужно вырабатывать специальные правила поста: все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. 2 мая верующие встретят Пасху.

https://ria.ru/20210315/post--1601221313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, владимир легойда