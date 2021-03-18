https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html

"Сотка" для участкового: дело о взятке, которую никто не видел

"Сотка" для участкового: дело о взятке, которую никто не видел

Участкового из Ростовской области два года пытаются осудить за взятку. Этих денег никто не видел, никаких улик не нашли. Обвинение основано только на показаниях РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:00

2021-03-18T08:00

2021-03-18T07:59

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ростов-на-дону

взятка

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Святослав Петров. Участкового из Ростовской области два года пытаются осудить за взятку. Этих денег никто не видел, никаких улик не нашли. Обвинение основано только на показаниях местного жителя. Он менял их много раз. В запутанной истории разбиралось РИА Новости.В полицию Роман Ломов пришел в 2017 году — устроился участковым в Тацинском районе Ростовской области в звании младшего лейтенанта. За плечами у молодого 25-летнего мужчины была служба в армии по контракту и работа спасателем. В полиции ему нравилось — думал о карьере в органах. Да и район Роману попался относительно благополучный — в станице Тацинской за несколько лет произошло всего несколько тяжких преступлений. В основном приходилось разбираться в мелких бытовых ссорах. Однако мечты о карьере рухнули уже через несколько месяцев. В ноябре 2018-го в полицию обратилась местная жительница Наталья Гончарова. Заявила, что ее сожитель — Василий Терентьев — угрожает ей оружием и не пускает домой. Терентьев, по словам местных полицейских, — известный в районе дебошир. Полицейские были частыми гостями в его доме. Да и у Гончаровой криминальное прошлое: отсидела за разбой. Обезоруживать его выехали девять человек, включая начальника отдела и понятых. Ломов тоже — это его участок. Хозяин дома был сильно пьян и не сопротивлялся. Полицейские быстро нашли ружье и патроны. Терентьев пояснил, что все это принадлежало его отцу, который давно умер. Сам он якобы даже забыл о том, что в доме есть оружие. В подтверждение показал сотрудникам отцовский охотничий билет.Не обвинил — стал обвиняемымЛомов уголовное дело заводить не стал. Во-первых, у участкового нет таких полномочий, если речь идет о хранении боеприпасов. Во-вторых — не было веских оснований для подозрений в адрес Терентьева. Свидетелей, помимо сожительницы, не нашлось, а тот все отрицал.Впрочем, полицейский заказал экспертизу. Выяснилось, что изъятое ружье неисправно, стрелять из него нельзя. Насчет патронов — Ломов поверил Терентьеву, клявшемуся, что боеприпасы не его. В итоге участковый подписал отказной материал у начальника и отправил на утверждение в прокуратуру. Надзорный орган четырежды не принимал постановление, но по формальным причинам — то не хватало психиатрической экспертизы Терентьева, то его личностной характеристики.Весной 2019-го полицейского неожиданно арестовали. Обвинили в том, что Терентьев дал ему взятку. Ломов оказался в СИЗО — за день до свадьбы. Там его продержали три месяца, а потом отпустили под домашний арест. Заточение в квартире длится до сих пор. Вскоре Ломова уволили из органов "по отрицательным мотивам". Не помогла даже положительная характеристика от начальника. Вместе с карьерой под откос пошла вся жизнь — невеста бросила, банковские счета арестовали. С сентября 2019-го бывший полицейский живет за счет родителей. Несмотря на возраст, начались проблемы и со здоровьем. "На таблетках от давления сидит, — говорит его отец Радислав Ломов. — Ему это тяжело далось, такая череда ударов". Вымогательство, которого никто не виделЛомова обвинили по части 3 статьи 290 УК (взятка должностному лицу за действие/бездействие). Спустя год следствия третью часть внезапно заменили на более тяжелую пятую (вымогательство взятки). Для этого Терентьева в очередной раз допросили, и тот скорректировал показания. По версии обвинения, Ломов с самого начала планировал "заработать" на Терентьеве и потребовал у него 100 тысяч рублей. В результате получил якобы даже на десять тысяч больше — накинул сверху за какую-то экспертизу. Какую — следствие не уточняет. Деньги Терентьев выдавал частями в течение месяца. Происходило это в основном в машине Ломова. Платежи никак не фиксировались, и у подозреваемого денег не нашли. В итоге основное и по сути единственное доказательство вины экс-полицейского — показания Терентьева, хотя за время следствия и суда он их не раз менял. Например, не смог опознать автомобиль, в котором платил участковому. Путал служебный УАЗ и иномарку отца Ломова, цвета кузовов. На одном из заседаний Терентьев и Гончарова и вовсе заявили, что "давали взятку другому полицейскому".Защита участкового считает, что на Терентьева оказали давление. Так, двое свидетелей — супруги Инга и Александр Дайнекины — утверждают, что слышали, как следователь кричит на Терентьева. По их словам, он угрожал добиться замены условного срока на реальный, если тот откажется подписать то, что надо. Дайнекины привозили для опознания машину, в которой якобы передавались деньги. Они купили этот автомобиль у отца Ломова. Терентьев не узнал транспортное средство, а следователь ругался на него из-за этого. Почувствовав неладное, супруги записали конфликт на диктофон и отправили аудиофайл вместе с заявлением в СК. Там этим не заинтересовались. Ложные доказательстваСтранности продолжались и при опросе свидетелей в суде. Один за другим они говорили, что их показания исказили, а подписи под протоколами — подделали. Причем о фальсификациях сообщили свидетели не только защиты, но и обвинения.Например, согласно материалам дела, тетя Терентьева — Таисия Баева — знала, что одалживает Василию деньги, чтобы он мог "откупиться". На суде же она рассказала другое: думала, дает на оплату задолженности по коммунальным услугам. В деле несколько протоколов ее допросов, но Баева утверждает, что общалась со следователем всего один раз. Бывший участковый Тацинской Иван Георгиев, присутствовавший на обыске у Терентьева, тоже опроверг приписываемые ему показания. Такие же претензии к следствию у бывшего начальника Ломова Андрея Гончаренко. При этом суд не удовлетворил ходатайство экс-полицейского о проведении почерковедческой экспертизы подписей и отказался приобщить результаты той, которую защита сделала самостоятельно, подтвердив фальсификацию.В прокуратуре Ростовской области на вопросы РИА Новости о нестыковках в деле не ответили. Полицейский не должен всем нравитьсяАдвокат Ломова Татьяна Задорожная убеждена в пристрастности суда: в отличие от обвинения, ни одно ходатайство защиты не удовлетворили.Бывший старший участковый по Тацинскому району Александр Брит тоже считает Ломова невиновным. Брит проработал в полиции 20 лет, недавно вышел на пенсию. Говорит, что ему звонил неизвестный, представившийся сотрудником Следственного комитета, — требовал изменить показания, угрожая уголовным преследованием.Разбирательство в Белокалитвинском городском суде подходит к концу. Свидетелей обвинения допрашивали по несколько раз в течение девяти месяцев. По словам Задорожной, на свидетелей защиты суд выделил всего два заседания. Вскоре Ломову вынесут приговор. Бывшему участковому грозит до 12 лет лишения свободы.Сам он больше опасается огромного штрафа, который может назначить суд. Экс-участковый давно на мели, деньги придется искать родителям. Кто из полицейских вымогал взятку и было ли такое вообще — Ломов не знает. Почему его "сделали крайним" — тоже. Вину признавать он не намерен.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

https://ria.ru/20210316/ubiystvo-1601328764.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростов-на-дону, взятка