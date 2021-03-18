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В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
"AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:54
2021-03-18T10:54
россия-китай: главное
россия
aliexpress
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". "AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе. В "АлиИндекс" вошли смартфоны, бытовая техника и товары модной индустрии. Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону и определили лидеров продаж для каждой категории.Наибольший вес в онлайн-корзине россиян имеют смартфоны - 33% общего объема в денежном выражении. Самыми популярными моделями смартфонов стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.Почти половину корзины (49%) заняли гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты. Больше всего денег россияне потратили на пылесосы - их доля от общих затрат составила 21%. Также в России активно покупают товары для кухни и дома: блендеры, утюги, фены и электробритвы.Категория одежды занимает в "АлиИндекс" 18% общих расходов. Больше всего россияне заказывают технологичные пуховики с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха, платья, джинсы, футболки и кроссовки белого цвета.
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россия, aliexpress

В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда

10:54 18.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункты выдачи Aliexpress
Пункты выдачи Aliexpress - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". "AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе.
В "АлиИндекс" вошли смартфоны, бытовая техника и товары модной индустрии. Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону и определили лидеров продаж для каждой категории.
Покупатель у первого аптечного пункта, открытого при московском отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 11:17
AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России"
Наибольший вес в онлайн-корзине россиян имеют смартфоны - 33% общего объема в денежном выражении. Самыми популярными моделями смартфонов стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.
Почти половину корзины (49%) заняли гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты. Больше всего денег россияне потратили на пылесосы - их доля от общих затрат составила 21%. Также в России активно покупают товары для кухни и дома: блендеры, утюги, фены и электробритвы.
Категория одежды занимает в "АлиИндекс" 18% общих расходов. Больше всего россияне заказывают технологичные пуховики с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха, платья, джинсы, футболки и кроссовки белого цвета.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияAliExpress
 
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