https://ria.ru/20210318/pokupki-1601768159.html
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
"AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:54
2021-03-18T10:54
2021-03-18T10:54
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". "AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе. В "АлиИндекс" вошли смартфоны, бытовая техника и товары модной индустрии. Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону и определили лидеров продаж для каждой категории.Наибольший вес в онлайн-корзине россиян имеют смартфоны - 33% общего объема в денежном выражении. Самыми популярными моделями смартфонов стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.Почти половину корзины (49%) заняли гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты. Больше всего денег россияне потратили на пылесосы - их доля от общих затрат составила 21%. Также в России активно покупают товары для кухни и дома: блендеры, утюги, фены и электробритвы.Категория одежды занимает в "АлиИндекс" 18% общих расходов. Больше всего россияне заказывают технологичные пуховики с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха, платья, джинсы, футболки и кроссовки белого цвета.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, aliexpress
МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное".
"AliExpress Россия" представила "АлиИндекс" потребительскую корзину, в которую попали самые частые покупки россиян на платформе.
В "АлиИндекс" вошли смартфоны
, бытовая техника и товары модной индустрии. Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону и определили лидеров продаж для каждой категории.
Наибольший вес в онлайн-корзине россиян имеют смартфоны - 33% общего объема в денежном выражении. Самыми популярными моделями смартфонов стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.
Почти половину корзины (49%) заняли гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты. Больше всего денег россияне потратили на пылесосы - их доля от общих затрат составила 21%. Также в России активно покупают товары для кухни и дома: блендеры, утюги, фены и электробритвы.
Категория одежды занимает в "АлиИндекс" 18% общих расходов. Больше всего россияне заказывают технологичные пуховики с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха, платья, джинсы, футболки и кроссовки белого цвета.