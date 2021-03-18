Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/peskov-1601813070.html
США не запрашивали телефонный разговор с Путиным, сообщил Песков
США не запрашивали телефонный разговор с Путиным, сообщил Песков
Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:15
2021-03-18T14:15
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Позже Песков сообщил журналистам, что подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве. Он также назвал слова Байдена "очень плохими высказываниями", дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения.
https://ria.ru/20210318/rossiya-1601801929.html
https://ria.ru/20210318/bayden-1601798055.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

США не запрашивали телефонный разговор с Путиным, сообщил Песков

14:15 18.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 13:19
В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Позже Песков сообщил журналистам, что подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве. Он также назвал слова Байдена "очень плохими высказываниями", дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения.
Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 13:01
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния