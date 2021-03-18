https://ria.ru/20210318/peskov-1601813070.html

США не запрашивали телефонный разговор с Путиным, сообщил Песков

США не запрашивали телефонный разговор с Путиным, сообщил Песков

Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:15

2021-03-18T14:15

2021-03-18T14:15

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская сторона не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Позже Песков сообщил журналистам, что подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве. Он также назвал слова Байдена "очень плохими высказываниями", дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения.

https://ria.ru/20210318/rossiya-1601801929.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601798055.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика