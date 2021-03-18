https://ria.ru/20210318/pensiya-1601736508.html
В ГД предложили расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия
В ГД предложили расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект о досрочном выходе не пенсию... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:12
2021-03-18T00:12
2021-03-18T05:05
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, чтобы поставить их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения, сообщил в четверг Нилов в Telegram.Изменения планируется внести в закон "О страховых пенсиях". Авторы проекта предлагают дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в субъектах Федерации.Авторы отмечают, что в настоящее время право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы федерального органа исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера."В соответствии с этим предлагается внести... изменения, которые позволят работникам всех противопожарных служб выходить на пенсию досрочно", - пишут авторы проекта.
https://ria.ru/20210317/pensii-1601598946.html
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россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по труду и соцполитике Ярослав Нилов
и сенатор Сергей Леонов (ЛДПР
) внесли в нижнюю палату законопроект о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, чтобы поставить их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения, сообщил в четверг Нилов в Telegram
.
Изменения планируется внести в закон "О страховых пенсиях". Авторы проекта предлагают дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в субъектах Федерации.
"На сегодняшний день работники противопожарных служб, работающих в субъектах Российской Федерации (территориальные подразделения, пожарной охраны, объектовые подразделения пожарной охраны), непосредственно участвующих в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы, по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы отмечают, что в настоящее время право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы федерального органа исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера.
"В соответствии с этим предлагается внести... изменения, которые позволят работникам всех противопожарных служб выходить на пенсию досрочно", - пишут авторы проекта.