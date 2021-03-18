https://ria.ru/20210318/otvetstvennost-1601847637.html
МИД призвал западную "ядерную тройку" к ответственности
МИД призвал западную "ядерную тройку" к ответственности
На фоне планов Великобритании по увеличению ядерного потенциала представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:02
2021-03-18T17:02
2021-03-18T17:02
мария захарова
великобритания
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На фоне планов Великобритании по увеличению ядерного потенциала представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и отказу от угрожающей риторики.Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. Стратегия предполагает беспрецедентное увеличение оборонных расходов и намерение увеличить количество ядерных боеголовок до 260."Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной "ядерной тройки", ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности", - заявила Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20210317/arsenal-1601712388.html
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мария захарова, великобритания, в мире