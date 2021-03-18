https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601825555.html

США хотят выстраивать отношения с Россией на своих условиях, заявил Путин

США хотят выстраивать отношения с Россией на своих условиях, заявил Путин

Руководство США в целом настроено на определенные отношения с Россией, но на их условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:13

2021-03-18T15:13

2021-03-18T15:13

владимир путин

республика крым

севастополь

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Руководство США в целом настроено на определенные отношения с Россией, но на их условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

https://ria.ru/20210318/ssha-1601825165.html

республика крым

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, республика крым, севастополь, сша