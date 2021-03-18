https://ria.ru/20210318/opeka-1601643314.html

Суперлюди из опеки: что говорит закон о функциях работников этой сферы

Суперлюди из опеки: что говорит закон о функциях работников этой сферы

Если задуматься о направлениях работы органов опеки и попечительства, первой на ум приходит сфера помощи приемным родителям при усыновлении. Тем не менее этим... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:02

взрослый рядом

опека и попечительство

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Если задуматься о направлениях работы органов опеки и попечительства, первой на ум приходит сфера помощи приемным родителям при усыновлении. Тем не менее этим функции таких сотрудников не ограничиваются: закон "Об опеке и попечительстве" насчитывает десятки страниц, к нему прибавляются Семейный, Гражданский и Трудовой кодексы, своды правил и другие нормативно-правовые акты. Звучит как скороговорка.Однако, если вернуться к теме усыновления, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, в котором описаны правила подбора и подготовки людей, желающих взять ребенка в семью, в первую очередь сотрудники органов опеки и попечительства должны:Помимо этого в их работу входит информирование будущего опекуна о возможных формах устройства ребенка в семью, а также помощь в подготовке документов, необходимых для установления опеки или попечительства. То есть сотрудник этой системы должен обладать юридическими, психологическими и педагогическими компетенциями. И это только вершина айсберга!Найди ребенка, выбери опекуна и реши семейные вопросыСотрудники органов опеки знают, как найти ребенка, который остался совсем один, и помочь ему обрести семью. Они защищают его права, в том числе в суде, представляют его интересы и обеспечивают достойный уровень жизни. Все эти обязанности прописаны в законе.И даже если ребенка усыновляют или он попадает в детский дом, контролировать его состояние, имущество и даже здоровье все равно будут органы опеки. Важно понимать, что при таком спектре обязанностей разговор с самим ребенком может состояться не скоро.На органы опеки возложена задача по информированию людей о возможности взять ребенка в семью. И после того, как будущие опекуны обращаются к специалистам, начинается их проверка.В этом случае сотрудник имеет право потребовать от человека предоставить сведения о себе, а при необходимости сам запрашивает информацию у полиции, в ЗАГСе, медицинских и других организациях.Сопровождение документального оформления опекунства четко расписано в законах, поэтому задача для приемных родителей облегчается. Но ведь проблемы могут возникать не только у них, споры кровных родителей все равно должны решать органы опеки.Как быть, если родители не сошлись во мнении касательно воспитания или образования ребенка? Неожиданно, но и такие вопросы должны решать специалисты. А если родители отказывают близким родственникам в общении с ребенком? Правильно, обращаемся в органы опеки и попечительства – здесь нам помогает 2-й пункт 67-й статьи Семейного кодекса.Ну а если родители не могут решить, какие же имя и фамилия будут у ребенка, сотрудники органов опеки и попечительства рассудят и этот спор. Они же суперлюди!Безопасность и образованиеЗа безопасность ребенка, находящего в родной или приемной семье, под опекой или попечительством, тоже отвечают одноименные органы.Когда жизнь несовершеннолетнего находится под угрозой, они должны отстранить опекуна или попечителя от исполнения обязанностей – об этом говорит 39-я статья Гражданского кодекса, – а после еще и оформить множество бумаг. Они же обращаются в суд, где представляют интересы ребенка.Если ребенка, оставшегося без попечения родителей, необходимо поместить в стационарное учреждение социального обслуживания, специалисты также должны одобрить эту процедуру. Это касается и проведения психиатрического освидетельствования.Вопрос об образовании тоже решают органы опеки: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте с 14 до 16 лет могут быть зачислены в списки военных частей только с их согласия.Для перевода в другое учебное заведение нужно снова обращаться к ним. Это же касается и переезда подопечных на другое место жительства. А если мы говорим о выезде за рубеж, вся организация такого отдыха ложится на плечи сотрудников.Добросовестные финансыТаким образом, получается, что специалист органов опеки и попечительства должен обладать навыком создания и проведения мастер-классов, юридическими знаниями, а также быть подкованным в психологии, чтобы оценить среду, в которой ребенок будет жить, и даже решать бюрократические вопросы, к примеру где найти нужный документ и как его получить.Кажется, что и этого уже достаточно, но 38-я статья Гражданского кодекса предписывает сотрудникам управление имуществом ребенка под опекой, то есть ко всему вышеперечисленному прибавляются еще и обременение финансовыми вопросами.Во-первых, это опись имущества: в 18-й статье федерального закона от 24.04.2008 № 48ФЗ "Об опеке и попечительстве" говорится, что ее тоже должны составлять сотрудники органов опеки и попечительства.При этом по просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющего свои обязанности, вместо выплаты вознаграждения органы опеки могут разрешить ему безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. То есть в этом случае специалист должен определить еще и степень добросовестности. Сложно? Идем дальше.Измерить качество ремонта и любовь в семьеЕсли вам кажется, что список функций органов опеки и попечительства на этом можно закончить, то у нас для вас новость.Одна из главных задач при оформлении опеки или попечительства, которая также ложится на плечи сотрудников, – обследование жилищно-бытовых условий жизни ребенка, передаваемого в семью, выявление личных качеств и мотивов будущего родителя, а также родителя "текущего", если семья попала в разряд неблагополучных.Второй пункт 24-й статьи закона "Об опеке и попечительстве" добавляет, что при этом органы опеки обязаны проверять соблюдение опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества и даже выполнения будущими родителями требований к осуществлению своих прав.При этом вначале такую проверку необходимо осуществлять минимум раз в месяц. Дальше периодичность зависит от длительности нахождения ребенка в семье.Вопрос контроля условий жизни дополнительно регулируется статьями Гражданского кодекса и Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями.Таким образом, людям, которые в этой организации работают, необходимо на глаз определить не только качество ремонта, но и за ограниченное время узнать, как же будущие родственники ребенка друг к другу относятся.Даже ипотека?Думаете, что теперь можно выдохнуть? А вот и нет. Сотрудник органов опеки и попечительства должен быть подкован экономически, потому что от его решения зависит получение ипотеки, распределение материнского капитала, использование прибыли от имущества подопечного и многое другое. А еще он отправляет документы в налоговую.Теперь пройдемся по статьям, регулирующим эти обязанности. Одобрить или отказать в оформлении ипотеки можно в соответствии с 74-й статьей федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102ФЗ.Седьмая статья федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256ФЗ дает сотрудникам возможность передать средства материнского капитала в распоряжение опекунам, попечителям или самому ребенку.Почему даже это необходимо делать сотрудникам? Потому что имущество подопечного может расти, ведь только органы опеки могут дать несовершенному разрешение на заключение трудового договора для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, а говоря человеческим языком – разрешить ему подрабатывать. Об этом говорится в 63-й статье Трудового кодекса.Знаете, что такое эмансипация? А вот сотрудники органов опеки и попечительства точно знают. Ведь и эта процедура находится под их контролем: после 16 лет с согласия обоих родителей, усыновителей и попечителя ребенок может эмансипироваться, если он работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью.И объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (так эта процедура называется юридически) тоже ложится на плечи органов опеки и попечительства.После всех перечисленных обязанностей невольно напрашивается вопрос: "Как же все это может делать даже коллектив из 10 человек?" И повезет, если десяти, ведь в некоторых регионах это могут быть и два человека на весь город, и даже один на несколько. А там, где органов опеки и попечительства нет, все ложится на плечи уже и так занятых органов местного самоуправления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опека и попечительство, россия