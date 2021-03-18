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В Азербайджане помилуют некоторых осужденных к празднику Навруз
В Азербайджане помилуют некоторых осужденных к празднику Навруз
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных в связи с праздником Навруз. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:10
2021-03-18T17:10
2021-03-18T17:12
религия и мировоззрение
религия
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных в связи с праздником Навруз.Согласно документу, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Кроме того, вдвое уменьшена неотбытая часть приговоров 98 осужденных. Приговоры трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменены на 25 лет лишения свободы.Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле. Он отмечается как праздник весны, обновления природы и начала года многими народами Азии. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта — днем весеннего равноденствия. ООН в 2010 году приняла резолюцию, которой 21 марта признается Международным днем Навруза.
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религия
БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных в связи с праздником Навруз.
Согласно документу, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Кроме того, вдвое уменьшена неотбытая часть приговоров 98 осужденных. Приговоры трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменены на 25 лет лишения свободы.
Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле. Он отмечается как праздник весны, обновления природы и начала года многими народами Азии. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта — днем весеннего равноденствия. ООН в 2010 году приняла резолюцию, которой 21 марта признается Международным днем Навруза.