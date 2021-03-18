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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210318/naukogrady-1601790378.html
День наукоградов установлен в Подмосковье на 9 июня
День наукоградов установлен в Подмосковье на 9 июня
Новая памятная дата – День наукоградов – установлена в Подмосковье, праздник будет отмечаться 9 июня, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:28
2021-03-18T12:28
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская областная дума
дубна
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новая памятная дата – День наукоградов – установлена в Подмосковье, праздник будет отмечаться 9 июня, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг."Проект закона разработан нашим комитетом, предлагается установить новую памятную дату – 9 июня – День наукоградов Московской области. В нашей стране 13 городов имеют статус наукоградов Российской Федерации, восемь из них располагаются на территории нашего региона", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов."Решение принято. Закон принят в целом", - заключил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.Брынцалов подчеркнул, что термин "наукоград" впервые был введён именно в Московской области в 1991 году – в городе Жуковском. Первым подмосковным городом, который получил такой статус, стала Дубна.
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дубна
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игорь брынцалов, московская областная дума, дубна, московская область (подмосковье)

День наукоградов установлен в Подмосковье на 9 июня

12:28 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новая памятная дата – День наукоградов – установлена в Подмосковье, праздник будет отмечаться 9 июня, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг.
"Проект закона разработан нашим комитетом, предлагается установить новую памятную дату – 9 июня – День наукоградов Московской области. В нашей стране 13 городов имеют статус наукоградов Российской Федерации, восемь из них располагаются на территории нашего региона", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
"Решение принято. Закон принят в целом", - заключил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Брынцалов подчеркнул, что термин "наукоград" впервые был введён именно в Московской области в 1991 году – в городе Жуковском. Первым подмосковным городом, который получил такой статус, стала Дубна.
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Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская областная думаДубнаМосковская область (Подмосковье)
 
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