https://ria.ru/20210318/nastavniki-1601858498.html

Вдохновение против трудностей: как наставники их преодолевают

Вдохновение против трудностей: как наставники их преодолевают

Волонтеры-наставники оказывают воспитанникам детских домов всестороннюю помощь. Они проводят с детьми мастер-классы, играют в развивающие игры, да и просто... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:52

2021-03-18T17:52

2021-03-18T17:53

взрослый рядом

наставничество

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Волонтеры-наставники оказывают воспитанникам детских домов всестороннюю помощь. Они проводят с детьми мастер-классы, играют в развивающие игры, да и просто общаются и делятся жизненным опытом. Время от времени в своей деятельности они сталкиваются с трудностями – бюрократическими, психологическими и прочими. О том, какие проблемы возникают у наставников и как волонтеры их преодолевают, в материале спецпроекта РИА Новости "Взрослый рядом".Василий Акимов начинал свою наставническую деятельность с того, что ездил в детские дома с группой волонтеров. Тема помощи сиротам увлекла молодого человека, и он решил развиваться в этом направлении. Василий стал читать специализированную литературу и посещать психологические курсы. В процессе получения новых знаний волонтер пришел к выводу, что ему ближе оказывать адресную помощь детям, а не ездить в детские дома в составе группы. Чуть позже волонтер даже начал забирать своих подопечных на выходные и каникулы. Для этого ему приходилось оформлять различные документы. Именно бюрократические моменты Василий и называет основной проблемой, с которой он сталкивается в своей наставнической деятельности. "Для того чтобы забрать ребенка на выходные, нужно получить разрешение от опеки. Для этого оформляется куча всяких бумажек – и медицинские справки, и справки с работы, и всевозможные характеристики, и ряд других документов", – отметил Василий АкимовЕще трудности возникают непосредственно с детьми. Большинство из них – подростки, а этот возраст самый непростой для налаживания контакта. "С одной стороны, нам надо сближаться, а с другой стороны, ребенок уже должен становиться самостоятельным. Надо найти какой-то баланс, чтобы не противоречить естественному ходу событий и в то же время завоевать доверие ребенка, чтобы он мог тебе позвонить посоветоваться", – сказал Василий Акимов. Другой волонтер, Алексей Моисеенко, занимается наставнической деятельностью в составе группы единомышленников. Они с товарищами выбрали несколько детских домов в радиусе 200 километров от Москвы и регулярно навещают детей, которые там находятся.Среди сложностей Алексей Моисеенко отмечает психологические моменты. Он регулярно посещает детские дома, где находятся дети с тяжелыми формами ДЦП. "Когда видишь детей с тяжелыми формами ДЦП, на это нелегко смотреть, очень хочется помочь. Это может быть трудность для волонтеров – становится очень жалко детей. Но по своей сути эти дети самые искренние. От них наибольшая отдача идет", – сказал Алексей Моисеенко. Еще одна сложность, с которой в основном сталкиваются начинающие волонтеры, – это отсутствие веры в свои силы. Те, кто только попадает в ряды наставников, зачастую практически уверены, что они ничем не могут помочь детям и их деятельность малозначительна. С высоты своего опыта Алексей призывает тех, кто тоже хочет помогать сиротам, не сомневаться, а просто начать помогать. И еще поверить в то, что даже, казалось бы, незначительная помощь может изменить жизнь ребенка. То, что придает силВпрочем бюрократические, психологические и всевозможные другие трудности редко останавливают тех, кто по-настоящему решил связать свою жизнь с наставничеством. К тому же в волонтерской деятельности каждый находит то, что его особенно вдохновляет и придает сил.Так,Василий Акимов рассказывает, что больше всего в наставничестве ему приносят удовольствие те моменты, когда он видит результаты своей деятельности. Это может быть совет, к которому прислушался ребенок, или опыт, который перенял его подопечный. "Вдохновляет, когда ты видишь, что все, что ты делал, делал не зря. Потому что силы достаточно большие к этому прикладываются, и, соответственно, хочется видеть какую-то отдачу. К сожалению, она не всегда появляется и может быть сильно отложена", – отметил молодой человек. А вот для Алексея Моисеенко самые яркие моменты выездов в детские дома – это радость детей. Такие встречи дети запоминают надолго. Наставники стараются регулярно посещать выбранные детские дома. Но даже когда случается перерыв в поездках, дети не забывают своих наставников и с нетерпением ждут встречи. "Дети нас запоминают, причем очень надолго. Иногда у меня бывал перерыв, я два года в один из детских домов не ездил. Потом приехал, и ребята меня сразу вспомнили, потому что для них это очень яркие впечатления, когда в однообразную жизнь к ним приезжает кто-то из волонтеров", – отметил Алексей Моисеенко. Энергия, которую нужно почувствоватьЕще яркие моменты в деятельности наставников, по словам Алексея, – это общение с товарищами по Клубу волонтеров. "Я набрал в интернете "волонтеры, помощь", и выскочил Клуб волонтеров. Я решил просто пойти с ними познакомиться, у них был день открытых дверей. Я пошел с ними пообщаться, и волонтеры оказались очень необычными людьми. Это настоящие друзья, это люди, которые готовы отдавать. Мне кажется, волонтерство – это какая-то ступень в развитии человека", – отметил Алексей Моисеенко. Как правило, дорога до детского занимает три-четыре часа. Перед отъездом наставники встречаются в семь утра. А вставать в свой выходной им приходится и того раньше. Несмотря на это каждый наставник ждет этот день с нетерпением – все предвкушают встречу с товарищами и подопечными. Причем, как уверяет Алексей, от детей наставники получают не меньше, а возможно, и больше, чем дают им сами."На самом деле дети больше дают волонтерам, чем волонтеры детям. Это такая энергия, которую нужно почувствовать, на словах этого не объяснить", – сказал Алексей Моисеенко.

https://ria.ru/20210318/opeka-1601643314.html

https://ria.ru/20210317/nastavnichestvo-1601625034.html

https://sn.ria.ru/20210205/nastavnichestvo-1596170096.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наставничество, россия