https://ria.ru/20210318/naryshkin-1601765915.html
Нарышкин напомнил о "темном и гнетущем безвременье" в истории Крыма
Нарышкин напомнил о "темном и гнетущем безвременье" в истории Крыма
Крым и Севастополь, семь лет назад воссоединившись с Россией, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье, возникшее в 1954 году после волюнтаристского... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:39
2021-03-18T10:39
2021-03-18T10:39
россия
сергей нарышкин
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крым и Севастополь, семь лет назад воссоединившись с Россией, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье, возникшее в 1954 году после волюнтаристского решения Никиты Хрущева отдать полуостров Украине, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Выступая в четверг в Москве на презентации трехтомника "История Севастополя" - первого фундаментального научного исследования летописи города, Нарышкин отметил, что в марте 2014 года демократический выбор жителей полуострова, проголосовавших за воссоединение с Россией, восстановил утраченную ранее историческую справедливость."Ведь в свое время при передаче Крыма в 1954 году мнением граждан, по сути, никто не поинтересовался. Непродуманное, волюнтаристское решение Хрущева повлекло за собой самые трагические последствия. Однако история всегда все расставляет на свои места", - сказал Нарышкин.По его словам, вынужденная разлука лишь укрепила севастопольцев и крымчан в их стремлении вернуться в родное отечество, соединить свою судьбу и свое будущее с Россией."Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженный борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всем мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20210318/krym-1601764731.html
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россия, сергей нарышкин, республика крым, севастополь, украина
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крым
и Севастополь
, семь лет назад воссоединившись с Россией, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье, возникшее в 1954 году после волюнтаристского решения Никиты Хрущева отдать полуостров Украине
, заявил председатель Российского исторического общества
, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
.
Выступая в четверг в Москве на презентации трехтомника "История Севастополя" - первого фундаментального научного исследования летописи города, Нарышкин отметил, что в марте 2014 года демократический выбор жителей полуострова, проголосовавших за воссоединение с Россией, восстановил утраченную ранее историческую справедливость.
"Ведь в свое время при передаче Крыма в 1954 году мнением граждан, по сути, никто не поинтересовался. Непродуманное, волюнтаристское решение Хрущева повлекло за собой самые трагические последствия. Однако история всегда все расставляет на свои места", - сказал Нарышкин.
По его словам, вынужденная разлука лишь укрепила севастопольцев и крымчан в их стремлении вернуться в родное отечество, соединить свою судьбу и свое будущее с Россией.
"По прошествии семи лет незабываемые события Русской весны уже стали частью нашей общей истории. В те решающие дни Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье", - отметил Нарышкин.
"Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженный борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всем мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость", - подчеркнул Нарышкин.