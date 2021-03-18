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Осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии освободили от наказания
Осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии освободили от наказания
Завьяловский районный суд освободил от колонии экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за взяточничество в особо крупном размере, из-за болезни,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:59
2021-03-18T17:49
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 мар — РИА Новости. Завьяловский районный суд освободил от колонии экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за взяточничество в особо крупном размере, из-за болезни, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Соловьев подал в суд ходатайство с просьбой об освобождении по состоянию здоровья от назначенных ему десяти лет заключения. В четверг суд рассмотрел его на закрытом заседании."Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от лишения свободы из-за его болезни. Но штраф, назначенный ранее судом, остается в силе", — сообщили РИА Новости в суде.В октябре 2020 года 70-летнего Соловьева признали виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Его отправили в колонию строгого режима и оштрафовали на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал, объявив, что давал показания под давлением. Он обжаловал судебное решение, но апелляцию не удовлетворили.В начале февраля приговор вступил в силу. Сообщалось, что экс-глава региона тяжело болен и из колонии переведен в госпиталь. Кроме того, появилась информация о его смерти, но в ГУ ФСИН Удмуртии это опровергли.
https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия)

Осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии освободили от наказания

15:59 18.03.2021 (обновлено: 17:49 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 18 мар — РИА Новости. Завьяловский районный суд освободил от колонии экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за взяточничество в особо крупном размере, из-за болезни, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Соловьев подал в суд ходатайство с просьбой об освобождении по состоянию здоровья от назначенных ему десяти лет заключения. В четверг суд рассмотрел его на закрытом заседании.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 14:08
В Подмосковье борца с коррупцией задержали за взяточничество
"Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от лишения свободы из-за его болезни. Но штраф, назначенный ранее судом, остается в силе", — сообщили РИА Новости в суде.
В октябре 2020 года 70-летнего Соловьева признали виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Его отправили в колонию строгого режима и оштрафовали на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал, объявив, что давал показания под давлением. Он обжаловал судебное решение, но апелляцию не удовлетворили.
В начале февраля приговор вступил в силу. Сообщалось, что экс-глава региона тяжело болен и из колонии переведен в госпиталь. Кроме того, появилась информация о его смерти, но в ГУ ФСИН Удмуртии это опровергли.
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Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
 
Александр СоловьевУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
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