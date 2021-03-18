https://ria.ru/20210318/nakazanie-1601833318.html

Осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии освободили от наказания

Осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии освободили от наказания

Завьяловский районный суд освободил от колонии экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за взяточничество в особо крупном размере, из-за болезни,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:59

2021-03-18T15:59

2021-03-18T17:49

александр соловьев

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мар — РИА Новости. Завьяловский районный суд освободил от колонии экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за взяточничество в особо крупном размере, из-за болезни, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Соловьев подал в суд ходатайство с просьбой об освобождении по состоянию здоровья от назначенных ему десяти лет заключения. В четверг суд рассмотрел его на закрытом заседании."Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от лишения свободы из-за его болезни. Но штраф, назначенный ранее судом, остается в силе", — сообщили РИА Новости в суде.В октябре 2020 года 70-летнего Соловьева признали виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Его отправили в колонию строгого режима и оштрафовали на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал, объявив, что давал показания под давлением. Он обжаловал судебное решение, но апелляцию не удовлетворили.В начале февраля приговор вступил в силу. Сообщалось, что экс-глава региона тяжело болен и из колонии переведен в госпиталь. Кроме того, появилась информация о его смерти, но в ГУ ФСИН Удмуртии это опровергли.

https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия)