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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/moskva-1601775983.html
Эксперт объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве
Эксперт объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве
Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, при этом... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:26
2021-03-18T11:26
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, при этом делать далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости пока рано, необходимо проследить как минимум недельную тенденцию, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 9 803, в Москве, в частности, - до 1934. При этом 17 марта показатель по столице составлял лишь 1201.Массовая вакцинация, как отметил специалист, пока что не затронула большой процент населения."Делать какие-то далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости в течение одних суток преждевременно. Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определенный подъем по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям", - отметил Вознесенский.
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Эксперт объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

11:26 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, при этом делать далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости пока рано, необходимо проследить как минимум недельную тенденцию, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 9 803, в Москве, в частности, - до 1934. При этом 17 марта показатель по столице составлял лишь 1201.
"Это может быть связано только с одним. Коронавирусная инфекция не летает на большие расстояния, а передается от человека к человеку. Учитывая, что определенные ограничительные меры были сняты, учитывая, что остающиеся меры часть населения выполняет не вполне осознанно, у нас определенный подъем может быть", - заявил Вознесенский.
Массовая вакцинация, как отметил специалист, пока что не затронула большой процент населения.
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"Делать какие-то далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости в течение одних суток преждевременно. Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определенный подъем по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям", - отметил Вознесенский.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
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