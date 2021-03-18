https://ria.ru/20210318/moskva-1601775983.html

Эксперт объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

Эксперт объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, при этом... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:26

2021-03-18T11:26

2021-03-18T11:26

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, при этом делать далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости пока рано, необходимо проследить как минимум недельную тенденцию, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 9 803, в Москве, в частности, - до 1934. При этом 17 марта показатель по столице составлял лишь 1201.Массовая вакцинация, как отметил специалист, пока что не затронула большой процент населения."Делать какие-то далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости в течение одних суток преждевременно. Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определенный подъем по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям", - отметил Вознесенский.

https://ria.ru/20210318/sputnik-1601750364.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва