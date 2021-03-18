https://ria.ru/20210318/moskva-1601748607.html
В Москве в четверг ожидается небольшой снег
В Москве в четверг ожидается небольшой снег
Типично мартовская погода с небольшим снегом ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:09
2021-03-18T08:09
2021-03-18T08:09
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Типично мартовская погода с небольшим снегом ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, ветер северных румбов, не более 1-6 метров в секунду. В городе днем плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4, что точь-в-точь укладывается в многолетние климатические показатели марта", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление немного подрастет и составит 743 миллиметра ртутного столба."Такая типично мартовская погода с умеренными показателями атмосферы", - уточнил синоптик.
https://ria.ru/20210318/pogoda-1601746867.html
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество