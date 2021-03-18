Круглый о предложениях московских экспортеров для Африки
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Рецепт экспорта. Актуальные предложения московских экспортеров". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
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Участники:
- руководитель отдела международного бизнеса компании ООО "НПП "Мелитта" Алексей КАЗАКОВ;
- директор по развитию и ВЭД ООО "ЛАЗМЕДТЕК" Анна РЫБАЛОВА;
- генеральный директор Torain Group (Нигерия) Чарльз ИХЕНАЧО;
- президент фармацевтической компании Kiara Health (ЮАР) Скхумбузо НГОЗВАНА;
- генеральный директор ООО "Эверс груп Рус" Алиса БОРОДИНА;
- исполнительный директор Группы компаний INTROLAB Арсен АРАКЕЛЯН.
В сегодняшних реалиях практически все страны увеличили государственные расходы на здравоохранение и сферу научных исследований и разработок. Но не только пандемия является ключевым драйвером роста. На мировую торговлю также влияют и демографические факторы: рост численности населения, его старение, увеличение продолжительности жизни. По оценкам ООН, к 2025 году население мира превысит 8 млрд, а доля людей старше 60 лет увеличится до 15%.
Сейчас в структуре импорта стран Африки значительную долю занимают продукты фармацевтики, медицинские приборы и устройства. Общий импорт данной продукции оценивается в 4,37 млрд долларов США.
Москва занимает первое место среди остальных субъектов России по экспорту лекарственных средств. В прошлом году объем экспорта данной продукции вырос на 32,3%. Впервые в топ-5 стран-покупателей вошла Нигерия (26,23 млн долларов США).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель отдела международного бизнеса компании ООО "НПП "Мелитта" Алексей КАЗАКОВ;
- директор по развитию и ВЭД ООО "ЛАЗМЕДТЕК" Анна РЫБАЛОВА;
- генеральный директор Torain Group (Нигерия) Чарльз ИХЕНАЧО;
- президент фармацевтической компании Kiara Health (ЮАР) Скхумбузо НГОЗВАНА;
- генеральный директор ООО "Эверс груп Рус" Алиса БОРОДИНА;
- исполнительный директор Группы компаний INTROLAB Арсен АРАКЕЛЯН.
В сегодняшних реалиях практически все страны увеличили государственные расходы на здравоохранение и сферу научных исследований и разработок. Но не только пандемия является ключевым драйвером роста. На мировую торговлю также влияют и демографические факторы: рост численности населения, его старение, увеличение продолжительности жизни. По оценкам ООН, к 2025 году население мира превысит 8 млрд, а доля людей старше 60 лет увеличится до 15%.
Сейчас в структуре импорта стран Африки значительную долю занимают продукты фармацевтики, медицинские приборы и устройства. Общий импорт данной продукции оценивается в 4,37 млрд долларов США.
Москва занимает первое место среди остальных субъектов России по экспорту лекарственных средств. В прошлом году объем экспорта данной продукции вырос на 32,3%. Впервые в топ-5 стран-покупателей вошла Нигерия (26,23 млн долларов США).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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