https://ria.ru/20210318/moskovskie-eksportery-1601802355.html

Круглый о предложениях московских экспортеров для Африки

Круглый о предложениях московских экспортеров для Африки

19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Рецепт экспорта. Актуальные предложения московских экспортеров". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.

2021-03-18T13:20

2021-03-18T13:20

2021-03-18T13:20

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Задать вопросУчастники:- руководитель отдела международного бизнеса компании ООО "НПП "Мелитта" Алексей КАЗАКОВ;- директор по развитию и ВЭД ООО "ЛАЗМЕДТЕК" Анна РЫБАЛОВА;- генеральный директор Torain Group (Нигерия) Чарльз ИХЕНАЧО;- президент фармацевтической компании Kiara Health (ЮАР) Скхумбузо НГОЗВАНА;- генеральный директор ООО "Эверс груп Рус" Алиса БОРОДИНА;- исполнительный директор Группы компаний INTROLAB Арсен АРАКЕЛЯН.В сегодняшних реалиях практически все страны увеличили государственные расходы на здравоохранение и сферу научных исследований и разработок. Но не только пандемия является ключевым драйвером роста. На мировую торговлю также влияют и демографические факторы: рост численности населения, его старение, увеличение продолжительности жизни. По оценкам ООН, к 2025 году население мира превысит 8 млрд, а доля людей старше 60 лет увеличится до 15%.Сейчас в структуре импорта стран Африки значительную долю занимают продукты фармацевтики, медицинские приборы и устройства. Общий импорт данной продукции оценивается в 4,37 млрд долларов США.Москва занимает первое место среди остальных субъектов России по экспорту лекарственных средств. В прошлом году объем экспорта данной продукции вырос на 32,3%. Впервые в топ-5 стран-покупателей вошла Нигерия (26,23 млн долларов США).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы