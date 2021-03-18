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Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет в их поимке, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:59
2021-03-18T11:03
мошенничество
альфа-банк
технологии
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет в их поимке, сообщается на сайте кредитной организации.Отмечается, что полезны будут любые сведения, такие как номер, с которого звонил злоумышленник, запись разговора длительностью не менее 30 секунд, контакты мошеннических call-центров, данные их руководителей. Сумма вознаграждения за предоставленную информацию составит миллион рублей, но именно в тех случаях, если данные использовали для раскрытия преступников.Все сведения можно присылать анонимно через специально созданный сайт и почтовый ящик. Сроки сбора информации — с 17 марта по 30 апреля. При этом выплаты за данные, позволившие поймать мошенников, будут перечислять только на счета в самой кредитной организации.
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мошенничество, альфа-банк, технологии, общество

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

10:59 18.03.2021 (обновлено: 11:03 18.03.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет в их поимке, сообщается на сайте кредитной организации.
Отмечается, что полезны будут любые сведения, такие как номер, с которого звонил злоумышленник, запись разговора длительностью не менее 30 секунд, контакты мошеннических call-центров, данные их руководителей.
Сумма вознаграждения за предоставленную информацию составит миллион рублей, но именно в тех случаях, если данные использовали для раскрытия преступников.

"Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия", — уточнили в пресс-службе.

Все сведения можно присылать анонимно через специально созданный сайт и почтовый ящик. Сроки сбора информации — с 17 марта по 30 апреля. При этом выплаты за данные, позволившие поймать мошенников, будут перечислять только на счета в самой кредитной организации.
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МошенничествоАльфа-банкТехнологииОбщество
 
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