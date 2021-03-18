https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601769399.html

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет в их поимке, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:59

2021-03-18T10:59

2021-03-18T11:03

мошенничество

альфа-банк

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Альфа-банк будет платить россиянам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет в их поимке, сообщается на сайте кредитной организации.Отмечается, что полезны будут любые сведения, такие как номер, с которого звонил злоумышленник, запись разговора длительностью не менее 30 секунд, контакты мошеннических call-центров, данные их руководителей. Сумма вознаграждения за предоставленную информацию составит миллион рублей, но именно в тех случаях, если данные использовали для раскрытия преступников.Все сведения можно присылать анонимно через специально созданный сайт и почтовый ящик. Сроки сбора информации — с 17 марта по 30 апреля. При этом выплаты за данные, позволившие поймать мошенников, будут перечислять только на счета в самой кредитной организации.

https://ria.ru/20210317/skhema-1601591028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, альфа-банк, технологии, общество