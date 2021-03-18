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Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021
Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021
19 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки. Организатор мероприятия – Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".
2021-03-18T12:48
2021-03-18T12:48
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анна КУЗМЕНКО;- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен ВАРДАНЯН;- исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Сергомена Лоурен ТАКС;- директор Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей НОСОВ;- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь МОРОЗОВ;- президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде АДЕТОКУНБО;- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;- президент фармацевтической компании Kiara Health Скхумбузо НГОЗВАНА. В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, касающиеся как преимуществ столичных производителей, так и перспектив экспорта в африканские страны и потенциала промышленной кооперации. Участники поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности стран Африки, ответят на наиболее часто возникающие вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке.Международный телемост будет состоять из двух блоков: пленарного заседания и трех отраслевых круглых столов. Пленарное заседание посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021

12:48 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
19 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки. Организатор мероприятия – Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анна КУЗМЕНКО;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен ВАРДАНЯН;
- исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Сергомена Лоурен ТАКС;
- директор Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей НОСОВ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь МОРОЗОВ;
- президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде АДЕТОКУНБО;
- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;
- президент фармацевтической компании Kiara Health Скхумбузо НГОЗВАНА.

В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, касающиеся как преимуществ столичных производителей, так и перспектив экспорта в африканские страны и потенциала промышленной кооперации. Участники поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности стран Африки, ответят на наиболее часто возникающие вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке.
Международный телемост будет состоять из двух блоков: пленарного заседания и трех отраслевых круглых столов. Пленарное заседание посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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