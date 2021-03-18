Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021
19 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки. Организатор мероприятия – Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".
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Участники:
- заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анна КУЗМЕНКО;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен ВАРДАНЯН;
- исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Сергомена Лоурен ТАКС;
- директор Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей НОСОВ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь МОРОЗОВ;
- президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде АДЕТОКУНБО;
- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;
- президент фармацевтической компании Kiara Health Скхумбузо НГОЗВАНА.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, касающиеся как преимуществ столичных производителей, так и перспектив экспорта в африканские страны и потенциала промышленной кооперации. Участники поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности стран Африки, ответят на наиболее часто возникающие вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке.
Международный телемост будет состоять из двух блоков: пленарного заседания и трех отраслевых круглых столов. Пленарное заседание посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анна КУЗМЕНКО;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен ВАРДАНЯН;
- исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Сергомена Лоурен ТАКС;
- директор Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей НОСОВ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь МОРОЗОВ;
- президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде АДЕТОКУНБО;
- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;
- президент фармацевтической компании Kiara Health Скхумбузо НГОЗВАНА.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, касающиеся как преимуществ столичных производителей, так и перспектив экспорта в африканские страны и потенциала промышленной кооперации. Участники поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности стран Африки, ответят на наиболее часто возникающие вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке.
Международный телемост будет состоять из двух блоков: пленарного заседания и трех отраслевых круглых столов. Пленарное заседание посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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