https://ria.ru/20210318/moscow-africa-2021-1601794875.html

Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021

Пленарное заседание Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021

19 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарное заседание в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021, посвященного перспективам московских производителей в странах Африки. Организатор мероприятия – Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".

2021-03-18T12:48

2021-03-18T12:48

2021-03-18T12:48

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1601794875.jpg?1616060908

Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анна КУЗМЕНКО;- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен ВАРДАНЯН;- исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Сергомена Лоурен ТАКС;- директор Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей НОСОВ;- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь МОРОЗОВ;- президент нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде АДЕТОКУНБО;- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;- президент фармацевтической компании Kiara Health Скхумбузо НГОЗВАНА. В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, касающиеся как преимуществ столичных производителей, так и перспектив экспорта в африканские страны и потенциала промышленной кооперации. Участники поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности стран Африки, ответят на наиболее часто возникающие вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке.Международный телемост будет состоять из двух блоков: пленарного заседания и трех отраслевых круглых столов. Пленарное заседание посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы