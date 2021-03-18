https://ria.ru/20210318/lugansk-1601749223.html

ЛНР сообщила о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛНР сообщила о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:22

2021-03-18T08:22

2021-03-18T08:22

сцкк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики 15 и 16 марта не нарушали перемирие."За 17 марта 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Донецкий, Лозовое, Калиновка и Нижнее Лозовое."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявил представитель ЛНР.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210315/provokatsiya-1601377462.html

https://ria.ru/20210317/donbass-1601710832.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире