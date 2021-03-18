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"Триллер по-кроноцки": в заповеднике показали, как страшны лисы в темноте

"Триллер по-кроноцки": в заповеднике показали, как страшны лисы в темноте

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографию зевающей лисицы, сделанную в темное время суток, пользователи гадают, на кого же она похожа. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:16

2021-03-18T02:16

2021-03-18T02:16

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографию зевающей лисицы, сделанную в темное время суток, пользователи гадают, на кого же она похожа."Триллер по-кроноцки", — так назвали снимок сотрудники природоохранной территории, добавив, что "кошмары кордона "Аэродром" — это когда в темное время суток инспекторы видят не привычных соседей – лисиц, а их тени".В заповеднике уточнили, что силуэт зевающей огневки (так на Камчатке называют лисиц: при дневном свете можно увидеть их ярко-оранжевый окрас) запечатлел государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов.Одна подписчица почему-то предположила, что лисицу напугали. "Очевидно же — зверь зевает, а не кричит: "спасите, помогите", — начали спорить с ней другие пользователи. Сотрудники заповедника подтвердили, что инспектор увидел зевающего зверя и сфотографировал его в сумерках.Еще одна читательница, огневки на снимке и вовсе не заметила. "Мне вообще показалось, что это ежик встал на задние лапки", — написала она.

https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html

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