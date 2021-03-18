https://ria.ru/20210318/kurs-1601814507.html

Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль

Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,15 руля - до 88,1173 рубля, курс доллара - на 55,63 копейки, до 73,6582 рубля, следует РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,15 руля - до 88,1173 рубля, курс доллара - на 55,63 копейки, до 73,6582 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 82,26 копейки, составив 80,1648 рубля.

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика